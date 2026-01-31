SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Culturas defiende Pase Cultural y descarta uso irregular “generalizado” tras polémica en redes

    El ministerio sostuvo que el beneficio ha cumplido su objetivo y que no existen antecedentes de abusos extendidos. En paralelo, el futuro ministro Francisco Undurraga anunció que el Pase Cultural será suspendido desde el 11 de marzo y que pedirá una auditoría a Contraloría.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    El Ministerio de las Culturas salió a defender la continuidad y el diseño del Pase Cultural, luego de que en redes sociales circularan denuncias sobre un eventual uso indebido del beneficio. Desde la cartera descartaron que exista un patrón extendido de irregularidades y aseguraron que el programa ha cumplido su objetivo.

    Cabe señalar que, en paralelo, el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, anunció que el Pase Cultural será suspendido cuando asuma la nueva administración. A través de su cuenta en la red social X, sostuvo que “a partir del 11 de marzo como futuro ministro de la Cultura, se suspenderá este pase” y que solicitó a la Contraloría General de la República iniciar una auditoría de oficio para esclarecer eventuales irregularidades.

    Según explicaron desde el Ejecutivo, en sus primeros seis meses de funcionamiento el Pase Cultural ha sido activado por cerca de 94 mil personas, lo que —a juicio del ministerio— refleja que se trata de una política pública efectiva para ampliar y democratizar el acceso a la cultura.

    Desde la secretaría de Estado indicaron que existen múltiples testimonios que dan cuenta del impacto positivo del programa, con beneficiarios que han podido comprar libros, instrumentos musicales o asistir a conciertos y obras de teatro. En ese sentido, subrayaron que los antecedentes conocidos hasta ahora no permiten hablar de un uso irregular “generalizado”.

    Por otro lado, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, ofició esta semana al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe acciones legales a partir de los casos difundidos en redes sociales. La solicitud apunta tanto a quienes eventualmente hayan dado mal uso a los recursos como a quienes inciten, mediante maniobras fraudulentas, a vulnerar las condiciones del beneficio.

    “El Ministerio de las Culturas , las Artes y el Patrimonio reitera y reafirma su compromiso con la responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos así como con la misión de hacer del acceso a la cultura un derecho efectivo para toda la población”, finaliza el comunicado.

