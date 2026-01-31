Pase Cultural bajo lupa: Culturas presenta denuncia ante el CDE y futuro gobierno anticipa suspensión del beneficio

La controversia se instaló en torno al Pase Cultural, luego de que se revelaran denuncias sobre un eventual uso indebido del beneficio, lo que derivó en anuncios del futuro gobierno de José Antonio Kast respecto de la continuidad del programa y la solicitud de auditorías.

El próximo ministro de las Culturas, Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, confirmó que el Pase Cultural será suspendido a partir del 11 de marzo, fecha en que asumirá la nueva administración. La decisión fue comunicada a través de su cuenta en la red social X, donde señaló: “A partir del 11 de marzo como futuro ministro de la Cultura, se suspenderá este pase y desde ya le solicito a la Contraloría General de la República que inicie de oficio la auditoría que se requiera. Basta de abusos”.

El Pase Cultural fue implementado en julio de 2025 y contempla un depósito único de $50.000 en la CuentaRUT de los beneficiarios, destinado a financiar actividades culturales como la compra de libros, entradas a conciertos, cine u otros bienes y servicios vinculados al ámbito cultural.

El programa está dirigido a jóvenes de 18 y 19 años y a adultos mayores pertenecientes al 40% más vulnerable de la población, y cuenta con una asignación presupuestaria superior a los 26 mil millones de pesos para el año en curso.

¿Por qué se impulsaría la suspensión del beneficio?

Por medio de un reportaje revelado por T13, se dio cuenta de testimonios y publicaciones en redes sociales en las que algunos beneficiarios reconocían haber utilizado los recursos para fines distintos a los contemplados por el beneficio.

Entre los mecanismos descritos, se señaló la realización de compras en comercios autorizados —como librerías— para luego anularlas y solicitar el reembolso, el cual podía ser depositado en la CuentaRUT sin restricciones, permitiendo el uso del dinero para otros fines.

JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

En las redes sociales, también se consignaron declaraciones de jóvenes que afirmaban haber pagado en locales nocturnos con los fondos del Pase Cultural.

En uno de los testimonios difundidos, una joven señaló: “Pagué en una disco, solo pagué y se descontó del pase”, mientras otra explicó: “Yo pedí las 50 lucas en libros y después pedí el reembolso, y ahí queda en tu cuenta normal”.

Culturas presenta denuncia ante el CDE

Tras conocerse estos antecedentes, el Ministerio de las Culturas presentó una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado para que se investiguen eventuales irregularidades en el uso del programa.

La ministra de Cultura, Carolina Arredondo, precisó que una vez determinadas las responsabilidades, se solicitará la restitución de los recursos al fisco.