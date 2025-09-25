Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más. Foto referencial de archivo

Por primera vez se pone en marcha el nuevo beneficio denominado Pase Cultural, que se traduce en un apoyo económico de $50 mil dirigido a jóvenes y adultos mayores.

La iniciativa está dirigida al financiamiento de actividades como asistencia al cine, teatro, danza, circo o conciertos, además de la compra de productos como libros, revistas, discos o artesanías, entre otros.

Cómo funciona el Pase Cultural

El Pase Cultural se entrega a personas que en 2025 cumplen 18 o 65 años y, según el rango etario, se facilita cumpliendo con diferentes requisitos.

Las personas que cumplan 18 años deben pertenecer al tramo de 40% de ingresos según el Registro Social de Hogares, vigente al 2 de diciembre de 2024, y pueden solicitar la activación del Pase Cultural en este enlace.

Por su parte, las personas de 65 años pueden recibir el Pase Cultural si son beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Aquellos que no han solicitado la PGU deben acudir a sucursales de ChileAtiende, la AFP o compañía de seguros que corresponda y posteriormente solicitar la activación del pase ingresando el RUN y fecha de nacimiento en esta página.

Según explica el sitio Chile Cultura, el dinero será parte de un Bolsillo Electrónico asociado a la cuenta de BancoEstado, cuyo saldo se podrá utilizar para realizar el pago total o parcial de servicios y bienes culturales, sea en transacciones presenciales o mediante Internet.