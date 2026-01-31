Gobierno completa catastro FIBE y entrega más de 4.300 Bonos de Recuperación por incendios en Ñuble y Biobío

A dos semanas de los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, el Gobierno informó que ya culminó el catastro de los hogares damnificados a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y que se ha concretado la entrega de más de 4.300 Bonos de Recuperación.

El levantamiento de información fue realizado por la Subsecretaría de Servicios Sociales, con apoyo de equipos municipales, y permitió identificar a 4.547 hogares afectados por la emergencia. De ese total, 2.996 corresponden a la comuna de Penco.

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, señaló que “según la ficha FIBE, han sido afectados 4.547 hogares y sabemos que el 90% de las familias catastradas han tenido pérdida total de su vivienda o han sido muy afectadas”.

A raíz de este proceso, la Subsecretaría del Interior dio inicio al pago de la tercera nómina de beneficiarios. Con ello, en total se han entregado 4.345 Bonos de Recuperación a familias que sufrieron daños en sus viviendas.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, explicó que “a contar de este sábado las familias ya cuentan con un monto de libre disposición que contribuye a solventar gastos urgentes”.

“Hemos gestionado una inyección directa de recursos superior a los $6.300 millones de pesos, cumpliendo con el compromiso de una respuesta oportuna”, expresó.

Cabe señalar que el Bono de Recuperación consiste en un aporte único de $1.500.000 para viviendas con alta afectación y de $750.000 para aquellas con afectación media. El monto se deposita en la Cuenta RUT de la jefa o jefe de hogar y puede ser utilizado con tarjeta o aplicación de BancoEstado. Quienes no tengan Cuenta RUT pueden cobrar el bono presencialmente con su cédula de identidad.

Esta ayuda se suma a otras medidas anunciadas por el Ejecutivo, como el Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción (BEA), que contempla un aporte de 150 UF en tres cuotas, y el Bono de Acogida, equivalente a 10 UF.