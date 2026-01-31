SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno completa catastro FIBE y entrega más de 4.300 Bonos de Recuperación por incendios en Ñuble y Biobío

    Desde el Ejecutivo informaron que más de 4.500 hogares resultaron afectados, la mayoría con pérdida total de sus viviendas.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    A dos semanas de los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, el Gobierno informó que ya culminó el catastro de los hogares damnificados a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y que se ha concretado la entrega de más de 4.300 Bonos de Recuperación.

    El levantamiento de información fue realizado por la Subsecretaría de Servicios Sociales, con apoyo de equipos municipales, y permitió identificar a 4.547 hogares afectados por la emergencia. De ese total, 2.996 corresponden a la comuna de Penco.

    La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, señaló que “según la ficha FIBE, han sido afectados 4.547 hogares y sabemos que el 90% de las familias catastradas han tenido pérdida total de su vivienda o han sido muy afectadas”.

    A raíz de este proceso, la Subsecretaría del Interior dio inicio al pago de la tercera nómina de beneficiarios. Con ello, en total se han entregado 4.345 Bonos de Recuperación a familias que sufrieron daños en sus viviendas.

    El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, explicó que “a contar de este sábado las familias ya cuentan con un monto de libre disposición que contribuye a solventar gastos urgentes”.

    “Hemos gestionado una inyección directa de recursos superior a los $6.300 millones de pesos, cumpliendo con el compromiso de una respuesta oportuna”, expresó.

    Cabe señalar que el Bono de Recuperación consiste en un aporte único de $1.500.000 para viviendas con alta afectación y de $750.000 para aquellas con afectación media. El monto se deposita en la Cuenta RUT de la jefa o jefe de hogar y puede ser utilizado con tarjeta o aplicación de BancoEstado. Quienes no tengan Cuenta RUT pueden cobrar el bono presencialmente con su cédula de identidad.

    Esta ayuda se suma a otras medidas anunciadas por el Ejecutivo, como el Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción (BEA), que contempla un aporte de 150 UF en tres cuotas, y el Bono de Acogida, equivalente a 10 UF.

    Lee también:

    Más sobre:GobiernoEjecutivoFIBEÑubleBíobioIncendiosBonos de RecuperaciónAyudas Tempranas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Huechuraba inicia construcción de nueva subcomisaría: proyecto reduciría tiempos de respuesta a emergencias

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Cordero sobre “Capitán Yáber femenino” en el que permanece Vivanco: “Es difícil creer que está con una situación de privilegio ahí”

    Lo más leído

    1.
    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    2.
    Eduardo Lagos: “No se quiere establecer la verdad sino dejar tras las rejas a Ángela Vivanco”

    Eduardo Lagos: “No se quiere establecer la verdad sino dejar tras las rejas a Ángela Vivanco”

    3.
    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    4.
    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    5.
    Pase Cultural bajo lupa: Culturas presenta denuncia ante el CDE y futuro gobierno anticipa suspensión del beneficio

    Pase Cultural bajo lupa: Culturas presenta denuncia ante el CDE y futuro gobierno anticipa suspensión del beneficio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Barcelona en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Huechuraba inicia construcción de nueva subcomisaría: proyecto reduciría tiempos de respuesta a emergencias
    Chile

    Huechuraba inicia construcción de nueva subcomisaría: proyecto reduciría tiempos de respuesta a emergencias

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Gobierno completa catastro FIBE y entrega más de 4.300 Bonos de Recuperación por incendios en Ñuble y Biobío

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina
    Negocios

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Natura saca cuentas alegres de la expansión de su red de tiendas: “Chile tenía vocación de ser un laboratorio global”

    La frenética bitácora en Chile de Brandon Judd para blindar la inversión estadounidense

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta
    Tendencias

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    En vivo: Colo Colo debuta en la Liga de Primera 2026 visitando a Deportes Limache
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo debuta en la Liga de Primera 2026 visitando a Deportes Limache

    Juan Martín Lucero se defiende tras su expulsión en el debut de la U: “Apelaremos para ver si se puede quitar”

    Johnny Herrera tras los graves incidentes en el Estadio Nacional: “Se tiene que castigar con todo el peso de la ley”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes
    Cultura y entretención

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    La fiesta del “Puma” Rodríguez, el triunfo de Claudio Michaux y la euforia por Joe Vasconcellos: la primera noche del Festival de Las Condes

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires
    Mundo

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?