Cordero sobre “Capitán Yáber femenino” en el que permanece Vivanco: “Es difícil creer que está con una situación de privilegio ahí”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este sábado a las condiciones en las que cumple prisión preventiva la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago.

A la exjueza, protagonista del caso denominado trama bielorrusa, se le imputan los delitos de cohecho y lavado de activos, por coimas que habría recibido siendo magistrada del máximo tribunal para fallar en favor de la consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM), en perjuicio de Codelco.

En atención a estos antecedentes, ayer por la tarde el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dictó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, que deberá cumplir en un módulo especial de la cárcel de San Joaquín que, además, ha sido denominado como el “Capitán Yáber femenino”, debido a que allí permanecerá, por ahora, sin la compañía de otras internas y con acceso a agua caliente.

Santiago, 27 de enero de 2026. Segundo día de formalización de Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, involucrada en la trama bielorrusa. Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

En conversación con Meganoticias, Cordero aclaró que “el origen de ese módulo no tiene que ver con ella, sino que tiene que ver con la discusión anterior que pasó con la abogada Leonarda Villalobos, que me pareció que abrió una discusión muy válida”.

Además de aludir al caso de Villalobos, formalizada por el caso Audios y puesta en el penal femenino de San Miguel debido a que Capitán Yáber, el recinto para internos de connotación pública por delitos económicos, está destinado solo para hombres, el secretario de Estado defendió que los criterios de segregación de Gendarmería consideran los perfiles criminológicos de los internos, así como el tipo de delito que se les imputa y si es que existe algún riesgo para su seguridad.

El ministro de Seguridad Pública Luis Cordero. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Lo que nunca uno tiene que olvidar es que las personas privadas de libertad están a cargo del Estado. Por lo tanto, lo que suceda con su integridad también es responsabilidad del Estado", explicó.

Respecto de las condiciones de Vivanco en el módulo especial, sostuvo: “A mí siempre me sorprenden los que opinan de la cárcel, porque no sé cuántas veces han estado en la cárcel. Lugares como estos son muy inhóspitos. Es difícil creer que una persona está con alguna situación de privilegio ahí, independiente de la forma en la que esté. Entonces, yo en eso sería bien cuidadoso”.

“Si usted se da cuenta, cuando se ordenó la prisión preventiva de la exministra Vivanco, el juez dio una serie de instrucciones para velar, especialmente por la forma en que su defensa había argumentado, su situación de salud, y en segundo lugar, para velar también por las condiciones de seguridad”, añadió.