“Afectó la integridad del sistema de justicia”: exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva

Al igual que su pareja, Gonzalo Migueles, formalizado en noviembre del año pasado, y en un hecho inédito en la historia de la Corte Suprema, la exministra del máximo tribunal Ángela Vivanco deberá cumplir con una medida cautelar de prisión preventiva, imputada por delitos reiterados de cohecho y lavado de activos por coimas que habría recibido siendo magistrada.

Vivanco fue detenida la noche del domingo por Carabineros, en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Los Lagos por la llamada trama bielorrusa.

Tras cuatro jornadas de audiencia de formalización, el juez Cristián Sánchez, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, dio a conocer su resolución este mediodía respecto a la petición que hizo el Ministerio Público para que la imputada quede privada de libertad.

En su argumentación, Sánchez hizo ver que los antecedentes dan cuenta que Vivanco “ejecuta directamente actos ilícitos”.

Sánchez arguyó la autoría de Vivanco en los delitos de cohecho y lavado de activos. Esto, basado en las pruebas que presentaron los querellantes -CDE, Codelco y Organización de Trabajadores Judiciales- y el Ministerio Público sobre presuntas maniobras para favorecer a CBM mientras presidía la tercera sala de la Corte Suprema.

Como consecuencia de los hechos leídos, el juez mencionó que se “afectó la integridad del sistema de justicia, sobre todo la independencia externa que deben mantener los jueces, dañando la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia”.

El Ministerio Público sostiene que el abogado Mario Vargas, que mantenía una relación cercana con Vivanco y Migueles, y su socio Eduardo Lagos, sobornaron a la pareja, pagando al menos $90 millones para resultar favorecidos en una disputa que mantenía con Codelco el consorcio de la estatal bielorrusa Belaz y la empresa chilena Movitec.

Codelco debió desembolsar cerca de 17 mil millones de pesos a Belaz-Movitec por los fallos que dictó la Corte Suprema en ese litigio y que favorecieron al consorcio que estaba siendo representado por Lagos y Vargas.

La otrora magistrada pasará los días en el módulo “Capitán Yaber Femenino” de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín.

El tribunal, considerando alegaciones que hizo el abogado Jorge Valladares, defensor de la exjueza, sobre la edad (cumplirá 63 años el 9 de marzo) y salud de su representada, dispuso que el Departamento de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Gendarmería se entreviste con la imputada y su equipo médico, para disponer su acceso a la medicación y tipo de alimentación que requiera.