Cruce entre alcaldes por SLEP: Vodanovic y Delfino respaldan a Toledo por crítica a Alessandri

Los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic y de Quinta Normal, Karina Delfino apoyaron al edil de Puente Alto, Matías Toledo por criticar la acción de Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, quien hace algunos días solicitó al presidente electo José Antonio Kast frenar el proceso de traspaso de los colegios municipales al Servicio Local de Educación (SLEP).

En un vídeo difundido por The Clinic, se ve una discusión entre Toledo y Alessandri, quien también es presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

En el registro, Toledo le dice a Alessandri “fuiste súper irresponsable”, por la solicitud que hizo al presidente electo como representante de la asociación sin consultarle a todos y que “es una falta de respeto para los demás alcaldes”.

Vodanovic, en su cuenta de X dijo que la ACHM se ha caracterizado por ser un organismo que representa la transversalidad de los municipios, pero que “vemos con preocupación que la conducción actual reiteradamente empuja agendas propias de un sector político , sin consultar ni considerar la realidad de las distintas comunas”.

En la misma línea, la alcaldesa Delfino señaló que “el debate de educación se debe dar con altura de miras y no desde trincheras políticas”. Y manifestó que en este caso el alcalde Alessandri no representó al municipalismo.

El proceso de traspaso de colegios municipales hacia los SLEP, en que los colegios pasarían a depender del Estado, ha sido rechazado en varias ocasiones por representantes de la oposición. Asimismo, el futuro gobierno también plantea revisar la permanencia de proceso.

Kast ha dicho que su propuesta sobre este tema “en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo”.

Anteriormente el alcalde de Renca, Claudio Castro también se había mostrado opuesto a la petición de Alessandri sobre este tema.

Mediante una publicación en X, señaló que “pausar los SLEP es frenar avances y renunciar a nuestro deber de fortalecer la educación para todos los niños y niñas, con una visión de Estado”.

Por otro lado, otros alcaldes, como Sebastián Sichel, de Ñuñoa, han expresado que han considerado también alternativas al sistema SLEP en comunas donde se podría conllevar la carga de financiamiento de estos establecimientos.