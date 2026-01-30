Squella respalda a Poduje tras tenso momento en seminario: “Estamos 100% de acuerdo con lo que está haciendo”

El presidente y senador electo del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió esta mañana al tenso momento que vivió ayer el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (Ind.), en un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

En dicho evento, además de entregar parte de los principios de la reconstrucción en el Biobío, Poduje tuvo un encontrón con una persona del público, que se identificó como un académico. Él le comenzó a gritar y el futuro ministro le respondió.

En resumen, Poduje plasmó que no van “a aceptar que las víctimas de la catástrofe pasen inviernos sin casa por un árbol protegido, un roedor protegido o un posible hallazgo arqueológico”.

En ese contexto uno de los asistentes del grupo comenzó a fustigarlo y gritarle, argumentando que los proyectos atentaban contra especies protegidas.

Frente a eso, Poduje advirtió: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”.

Squella lo respalda

Ante tal escenario, esta jornada el timonel de los republicanos salió a defender al futuro titular del Minvu.

“Durante la campaña nosotros fuimos bastante enfáticos en que la reactivación de la economía es necesaria para que haya empleo en el millón de personas que hoy día no lo tienen. Detrás de ellas hay familias que no tienen certeza de con qué van a vivir durante el mes, durante el año, no se pueden proyectar en su vida”, comenzó señalando.

Luego agregó: “Evidentemente que eso pasa por poner los intereses de esas personas por sobre los intereses ideológicos que puedan tener algunas organizaciones que caen en el fanatismo medioambiental que tanto daño le ha hecho a Chile durante los últimos años” .

“Esto no significa que uno no tenga la intención de proteger y siempre avanzar en el estándar de protección medioambiental, pero nunca puede sobreponerse a la actividad humana, al desarrollo de las personas. Eso es lo que se refleja de las palabras del futuro ministro Poduje”, explicó.

“Estamos 100% de acuerdo con lo que él está haciendo, es la persona indicada precisamente para encabezar una cartera tan importante para miles de familias que hoy día no tienen vivienda o que han estado sujetas a la burocracia del Estado, que no les ha reconstruido sus casas debiendo haberlo hecho hace mucho tiempo”, respaldó Squella.