SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Minvu actualiza cifras de reconstrucción en Valparaíso en medio de cruce del gobierno con futuro ministro de Vivienda de Kast

    Según transmitieron, el plan de reconstrucción registra un 46% de avance para las familias con subsidio asignado en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    20 MARZO 2024 RECOSTRUCCION EN ZONA AFECTADA POR EL INCENDIO EN VILLA INDEPENDENCIA DE VINA DEL MAR. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    En medio del cruce entre el Ejecutivo y el futuro ministro de Vivienda de José Antonio Kast, Iván Poduje, por las políticas de reconstrucción,el Ministerio de Vivienda y Urbanismo encabezado por Carlos Montes, detalló la respuesta gubernamental para los damnificados por el megaincendio de 2024 en la Región de Valparaíso.

    Durante un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el arquitecto ahondó en la manera en que el siguiente gobierno abordará el proceso de reconstrucción por los incendios en el sur del país de este año, y de paso criticó la conducción que tuvo el Ejecutivo en instancias similares, como la de Valparaíso.

    En ese sentido, explicó que priorizará las soluciones habitacionales antes que la protección medioambiental. “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”, le recriminó a un asistente que lo encaró. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostuvo en respuesta a Poduje que “caricaturizar la protección de ciertas especies, como que si fueran contrapuestas a objetivos sociales, no contribuye”.

    Con todo, Vivienda salió al paso esta jornada y actualizó las cifras del proceso en Valparaíso. Según transmitieron, el plan de reconstrucción registra un 46% de avance para las familias con subsidio asignado en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

    También destacaron que “durante el año 2025, el MINVU otorgó 2.346 subsidios, cifra que representa más del 82% del total histórico de asignaciones del proceso. A la fecha, el número de familias atendibles con subsidio vigente asciende a 2.716, logrando que, en menos de un año, el total de soluciones en etapa de obras haya pasado de 86 a 1.233 proyectos (incluyendo viviendas en ejecución, terminadas y recepcionadas)“.

    “Estamos reconstruyendo barrios completos en zonas consolidadas, donde muchas de las viviendas preexistentes tenían superficies cercanas a los 37 m². Hoy, las soluciones habitacionales que se están desarrollando aumentan significativamente la superficie construida, mejoran sustantivamente los estándares de calidad, incorporan criterios de eficiencia energética y apuestan por proyectos integrales de barrio”, destacó la seremi de Vivienda, Belén Paredes.

    La directora (s) del Serviu Valparaíso, Nerina Paz, dio cuenta de que desde febrero del 2025 las viviendas en ejecución pasaron de 77 a 781 y aquellas terminadas de 9 a 452. En El Olivar, una de las localidades más afectadas de Viña del Mar, las asignaciones de subsidios llegaron al 97$, según dijo.

    Asimismo, desde el Minvu aseguraron que ya se asignó el 100% de los subsidios habitacionales para familias atendibles en poblaciones consolidadas y que desde marzo hasta la fecha las familias han sido atendidas de forma semanal por una dupla técnico social.

    Por otra parte, detallaron que el plan de reconstrucción urbana contempla 411 obras en las comunas afectadas, respaldadas por una inversión que calificaron de “sin precedentes” de $48.770.762.035. De ese total, Viña del Mar lidera con 297 obras (15 de ellas terminadas), seguida por Quilpué con 110 y 14 concluidas.

    Más sobre:Iván PodujeGobiernoMegaincendioReconstrucciónViviendaMedio AmbienteIncendiosPencoValparaísoViña del Mar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    Cómo es la vida de los presos dentro del Cecot, la megacárcel de Bukele

    Lo más leído

    1.
    Tras acusaciones de “apitutamiento” previo a salida de Boric, Lobos sostiene que funcionarios de confianza dejarán el gobierno

    Tras acusaciones de “apitutamiento” previo a salida de Boric, Lobos sostiene que funcionarios de confianza dejarán el gobierno

    2.
    Nuevo cruce previo a bilaterales: gobierno enfrenta a Poduje y llama a evitar “caricaturas” en materia medioambiental

    Nuevo cruce previo a bilaterales: gobierno enfrenta a Poduje y llama a evitar “caricaturas” en materia medioambiental

    3.
    Kast releva modelo de seguridad de Bukele en El Salvador: “Valoramos que haya paz”

    Kast releva modelo de seguridad de Bukele en El Salvador: “Valoramos que haya paz”

    4.
    Acompañado de Frei y sus futuros ministros: Kast se reúne con Cámara de Comercio de Panamá

    Acompañado de Frei y sus futuros ministros: Kast se reúne con Cámara de Comercio de Panamá

    5.
    Los reparos de Parisi con el despliegue de Kast: “Yo estaría más preocupado de la contingencia del sur que de otras cosas”

    Los reparos de Parisi con el despliegue de Kast: “Yo estaría más preocupado de la contingencia del sur que de otras cosas”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Minvu actualiza cifras de reconstrucción en Valparaíso en medio de cruce del gobierno con futuro ministro de Vivienda de Kast
    Chile

    Minvu actualiza cifras de reconstrucción en Valparaíso en medio de cruce del gobierno con futuro ministro de Vivienda de Kast

    Fiscal judicial pide sancionar a Sergio Yáber: solicitó 60 días de suspensión y sugiere abrir cuaderno de remoción

    Defensa de Ángela Vivanco apelará a la prisión preventiva dentro de los próximos cinco días

    Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada
    Negocios

    Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada

    Accionistas de CLC aprueban aumento de capital que busca estabilizar situación financiera

    Primer balance fiscal 2025: deuda menor a lo esperado; déficit fiscal cerca del 3% y Hacienda anuncia ajuste del gasto

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años
    Tendencias

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo
    El Deportivo

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo

    “Es incompatible con los valores de la U”: Senado de la Universidad de Chile pide salida de Michael Clark de Azul Azul

    Con el foco en jugadores de Segunda División: el Sifup lanza fondo de apoyo para emprendimientos de futbolistas

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice
    Cultura y entretención

    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice

    Francisco Casas, artista: “Nunca llegué al Museo de Bellas Artes. Estoy ahí por tolerancia”

    Cómo se verán los Beatles en sus películas biográficas de 2028

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria
    Mundo

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

    Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: jueza federal desestima cargos de asesinato con arma de fuego

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos