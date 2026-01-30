Minvu actualiza cifras de reconstrucción en Valparaíso en medio de cruce del gobierno con futuro ministro de Vivienda de Kast

En medio del cruce entre el Ejecutivo y el futuro ministro de Vivienda de José Antonio Kast, Iván Poduje, por las políticas de reconstrucción,el Ministerio de Vivienda y Urbanismo encabezado por Carlos Montes, detalló la respuesta gubernamental para los damnificados por el megaincendio de 2024 en la Región de Valparaíso.

Durante un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el arquitecto ahondó en la manera en que el siguiente gobierno abordará el proceso de reconstrucción por los incendios en el sur del país de este año, y de paso criticó la conducción que tuvo el Ejecutivo en instancias similares, como la de Valparaíso.

En ese sentido, explicó que priorizará las soluciones habitacionales antes que la protección medioambiental. “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”, le recriminó a un asistente que lo encaró. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostuvo en respuesta a Poduje que “caricaturizar la protección de ciertas especies, como que si fueran contrapuestas a objetivos sociales, no contribuye”.

Con todo, Vivienda salió al paso esta jornada y actualizó las cifras del proceso en Valparaíso. Según transmitieron, el plan de reconstrucción registra un 46% de avance para las familias con subsidio asignado en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

También destacaron que “durante el año 2025, el MINVU otorgó 2.346 subsidios, cifra que representa más del 82% del total histórico de asignaciones del proceso. A la fecha, el número de familias atendibles con subsidio vigente asciende a 2.716, logrando que, en menos de un año, el total de soluciones en etapa de obras haya pasado de 86 a 1.233 proyectos (incluyendo viviendas en ejecución, terminadas y recepcionadas)“.

“Estamos reconstruyendo barrios completos en zonas consolidadas, donde muchas de las viviendas preexistentes tenían superficies cercanas a los 37 m². Hoy, las soluciones habitacionales que se están desarrollando aumentan significativamente la superficie construida, mejoran sustantivamente los estándares de calidad, incorporan criterios de eficiencia energética y apuestan por proyectos integrales de barrio”, destacó la seremi de Vivienda, Belén Paredes.

La directora (s) del Serviu Valparaíso, Nerina Paz, dio cuenta de que desde febrero del 2025 las viviendas en ejecución pasaron de 77 a 781 y aquellas terminadas de 9 a 452. En El Olivar, una de las localidades más afectadas de Viña del Mar, las asignaciones de subsidios llegaron al 97$, según dijo.

Asimismo, desde el Minvu aseguraron que ya se asignó el 100% de los subsidios habitacionales para familias atendibles en poblaciones consolidadas y que desde marzo hasta la fecha las familias han sido atendidas de forma semanal por una dupla técnico social.

Por otra parte, detallaron que el plan de reconstrucción urbana contempla 411 obras en las comunas afectadas, respaldadas por una inversión que calificaron de “sin precedentes” de $48.770.762.035. De ese total, Viña del Mar lidera con 297 obras (15 de ellas terminadas), seguida por Quilpué con 110 y 14 concluidas.