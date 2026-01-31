Huechuraba inicia construcción de nueva subcomisaría: proyecto reduciría tiempos de respuesta a emergencias

Con una inversión de $6.371 millones, este 31 de enero se colocó la primera piedra de la Subcomisaría de Huechuraba Poniente. El proyecto, financiado por Carabineros de Chile, contempla 1.948 m² construidos, dos niveles y un subterráneo, además de certificación como edificio sustentable. Su ejecución comenzará en febrero de 2026 y tendrá un plazo de 18 meses, por lo que debería estar operativa a mediados de 2027.

La futura unidad se ubicará a metros de avenida Pedro Fontova y beneficiaría a cerca de 45.000 vecinos de sectores como Valle Verde, Villa Esperanza, Los Libertadores y Santa Rosa de Huechuraba.

Actualmente, ante una emergencia en Pedro Fontova con El Carmen, un móvil puede tardar entre 11 y 15 minutos desde otras unidades, según datos de la Municipalidad de Huechuraba. Con la nueva subcomisaría, el tiempo estimado de respuesta bajaría a seis minutos, reduciendo a menos de la mitad el trayecto. La dotación proyectada es de al menos 20 carabineros.

Esta nueva inversión se enmarca en el “fortalecimiento de la televigilancia, que incluye cámaras y un pórtico lector de patentes en avenida Pedro Fontova, además de una mayor presencia en terreno mediante patrullajes municipales y la operación del Centro de Respuesta Inmediata (CRI) en Fontova con Vespucio”, según indicó Carabineros.

Según cifras entregadas por el municipio, los delitos de mayor connotación social registraron una baja de 2,3% entre 2024 y 2025, mientras el tiempo de respuesta de patrulleros del número 1417 se redujo de 22 a 10 minutos. Además, los vehículos requisados aumentaron un 84%.

La general inspectora Patricia Vásquez destacó “la unión de voluntades: Carabineros, alcaldesa y Gobierno. Cuando se responde y más instituciones se unen, se gana en seguridad. Eso es lo que representa esta subcomisaría más allá de la construcción; este proyecto es para la seguridad de la comunidad”.