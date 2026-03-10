SUSCRÍBETE
    Nacional

    Comisión de Vivienda del Senado rechaza recorte de más de 20 mil subsidios habitacionales para 2026

    Senadores apuntaron a los ministros de Hacienda y Vivienda y Urbanismos como responsables de presentar el oficio que busca modificar el presupuesto del Programa Habitacional 2026.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial: viviendas sociales.

    Durante la mañana de este martes la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, inició la discusión sobre el Programa Habitacional 2026, que presentaba un reajuste presupuestario implementado por el Ministerio de Hacienda. En la instancia manifestaron su rechazo debido a lo perjudicial que es la modificación.

    A través de un comunicado los integrantes de la comisión cuestionaron el oficio firmado por el ministro Nicolás Grau, el cual establece una rebaja de 20.413 unidades del subsidio DS49 –correspondiente al Fondo Solidario de Elección de Vivienda–, lo que equivale a 23.703.696 UF.

    Adicionalmente, el documento establece la reducción de 2.087 unidades del subsidio DS01, que va dirigido a familias de clase media. Por ello, la comisión solicitó la restitución inmediata de los cupos de los beneficios comprometidos en la Ley de Presupuestos 2026.

    Parlamentarios fueron críticos con la iniciativa y aseguran que “lo que el documento de Hacienda llama un ‘ajuste gradual’ es, en la práctica, dejar a más de 20 mil familias chilenas sin la posibilidad de acceder a una vivienda en 2026″.

    Asimismo, apuntaron al ministro Nicolás Grau (Hacienda) y Carlos Montes (Minvu) al no presentarse ante la sala a dar explicaciones sobre la decisión del recorte y afirman que “el parlamento no puede ser informado por oficio de medidas que afectan el derecho a la vivienda de miles de personas”.

    Por otro lado, la comisión se dirigió a las autoridades del próximo gobierno, los futuros ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; y Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, con el fin de analizar la situación,

