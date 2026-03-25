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    De Javier Macaya a los hermanos Barchiesi: la “pipa de la paz” de Iván Poduje para allanar su arribo al Congreso

    Antes de comenzar el trabajo más duro en el Parlamento, el ministro de Vivienda y Urbanismo ha recompuesto relaciones con quienes ahora serán sus interlocutores frecuentes. Su debut como secretario de Estado en Valparaíso está programado para este miércoles.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Hasta el tercer piso de la Cámara de Diputadas y Diputados se trasladará este miércoles, a las 15 horas, el ministro de Vivienda y Urbanismo Iván Poduje para participar y debutar como secretario de Estado ante el Congreso Nacional a través de su primera exposición ante la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.

    Hasta hace poco Poduje tenía un flanco abierto ante el Parlamento debido a un historial de críticas contra legisladores de izquierda y derecha. Pero tras diversos acercamientos hoy llega con un clima más alivianado debido a que desde que fue nombrado, el arquitecto ha hecho un trabajo previo con los legisladores, buscando mejorar -aparentemente con éxito- algunas relaciones.

    Así por ejemplo ha dialogado con algunos de aquellos con los que se enfrentó en el pasado. Debido a su participación en el programa de televisión “Sin Filtros” era habitual que hubiera confrontación, muy en línea con el formato del programa.

    De ahí que durante el último tiempo Poduje ha tenido algunos contactos con distintos parlamentarios para trabajar en las relaciones del Congreso. Por ejemplo, se juntó con algunos de la Región de Valparaíso el pasado 18 de marzo en el contexto de la reconstrucción de Valparaíso.

    La fachada del Congreso Nacional. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Uno con quien se “abuenó”, por ejemplo, es el senador Javier Macaya (UDI), con quien a finales de 2022 tuvo una discusión en la televisión que casi terminó a los golpes. El legislador gremialista lo apoyó en su fallida candidatura a alcalde por Viña del Mar y lo ha ido a visitar a esa región donde se ha encontrado con él. Hoy la relación es normal.

    Quienes han conocido de esos acercamientos dicen que también ha hablado durante el último tiempo con el diputado Diego Schalper (RN), a quien también había criticado en televisión.

    En todo caso, el propio ministro dijo en una entrevista con el Diario Financiero el 14 de marzo que “yo no voy a cambiar mi carácter, lo voy a canalizar distinto”.

    También se abuenó con los hermanos Antonio y Chiara Barchiesi, quienes tienen fuerte presencia en la región de Valparaíso y el Partido Republicano. A ellos también los criticó durante la campaña a alcalde por Viña del Mar, pero quienes han conocido de esa relación dicen que ya se da en buenos términos.

    La cita de este miércoles en la Cámara Baja tiene como objetivo hablar sobre el estado de la reconstrucción en Valparaíso y en la zona centro sur (Biobío, La Araucanía y Ñuble), además de la disponibilidad presupuestaria de la cartera aquejada por las deudas.

    En tal sentido, el gobierno tiene identificados algunos referentes de la oposición que serán más duros que otros con Poduje, como por ejemplo la diputada Tatiana Urrutia (Frente Amplio). Ya anticipan que lo irán a apretar por sus viejas críticas al Plan Habitacional de Gabriel Boric y también las cifras habitacionales del ministerio.

    La relación de Poduje con el Congreso será clave debido a que el ministro debe gestionar la aprobación de las platas para el proceso de la reconstrucción. De todas formas, en el Ejecutivo creen que se apruebe todo, debido a que corresponde un tema humanitario.

    Al Congreso acudirá junto a su subsecretaria y a los jefes de división.

    El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El debate por presupuesto

    Durante el debate en la comisión un tema que tomará fuerza es el estado de las arcas fiscales del ministerio. Ahí Poduje llegará con un oficio del 6 de febrero firmado por el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el que se establece que el Programa Habitacional de 2026 presentará una rebaja de 20.413 unidades del Subsidio Habitacional DS 49, “equivalentes a un total de UF 23.703.696″.

    Fuentes que conocen del debate dicen que además Poduje hablaría de que tiene un 93% del presupuesto 2026 comprometido, sin mucho margen de acción.

    Más sobre:Iván PodujeCongreso NacionalViviendaReconstrucción

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