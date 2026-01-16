SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    ¿En qué está la Ciclovía Metropolitana?: tercer y último tramo de los 8 kilómetros debiese licitarse antes de abril

    El gobernador Claudio Orrego afirmó que la puesta en marcha oficial del proyecto está programada para las próximas semanas. “Solo estamos esperando los términos de contrato para el efecto de poder inaugurarla”, dijo.

    Javiera Ortiz
    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Hace más de dos años, en septiembre de 2023, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentó el plan Nueva Alameda, proyecto impulsado por el Gobierno de Santiago y el gobierno de Chile, con la participación de los municipios de Providencia, Santiago, Estación Central y Lo Prado.

    Orrego definió la propuesta como “la transformación urbana más importante de nuestro país”.

    El plan contaba con cinco fases, entre ellas la denominada Ciclovía Metropolitana: “Para quienes utilizan o están en plan de usar la bicicleta como medio principal -o incluso ocasional- de transporte, este eje es crucial”, señalaba el documento presentado por Orrego.

    Y esa ciclovía de alto estándar está cerca de ser una realidad.

    Se trata de una vía que promete ser la más larga no solo de la capital, sino que también del país, la cual conectará con 13 corredores existentes y cinco proyectados, para así consolidar 41,6 kilómetros de red. El inicio de las obras se concretó en 2024 y la intervención considerará 8 kilómetros desde Pajaritos hasta Plaza Italia.

    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    La Ciclovía Metropolitana ya funciona como un corredor activo: cientos de usuarios transitan diariamente por dos de los tramos concluidos a fines de 2025, entre Baquedano y Exposición. La obra, parte del plan Nueva Alameda, debería quedar completamente terminada durante el primer semestre de este año, según señaló el Gobierno Regional Metropolitano a La Tercera.

    En sus primeras dos etapas, en el centro de Santiago, el bandejón habilitado alcanza cerca del 95% de las obras. El flujo de usuarios es constante y ayuda a dimensionar el nivel de demanda que tendrá el trazado en el futuro: más de 16 mil personas han circulado por la obra en unas pocas semanas.

    Por las pistas, que aún no son inauguradas oficialmente, transitan hombres y mujeres con ropa deportiva que pedalean a ritmo sostenido por la Alameda. Se mezclan con personas en scooters eléctricos e incluso skates.

    El gobernador Orrego confirmó para La Tercera que la puesta en marcha oficial del proyecto, que cuenta con una inversión de más de $15 mil millones, está programada para las próximas semanas. “Solo estamos esperando los términos de contrato para el efecto de poder inaugurarla”, dijo.

    “Es probablemente de las ciclovías más modernas de todo Santiago y de todo Chile. No solamente por su estándar en términos de espacio y la segregación que tiene con los vehículos, sino porque conlleva urbanismo, tecnología y mobiliario”, sostuvo Orrego.

    La ciclovía comienza a moverse

    El mobiliario corresponde a las novedades incorporadas por el Gobierno Regional para el uso de la ciclovía. Actualmente, se encuentran instalados distintos puntos de reparación de bicicletas, que cuentan con herramientas y el espacio necesario; tótems de contadores de flujo de personas; y apoyapies para ciclistas en cada intersección semaforizada.

    El proyecto inicial busca revitalizar el eje principal de la capital a través de un trazado total de 8 kilómetros, que debiese concluir en Avenida Pajaritos.

    Es la verdadera Línea 1 de un plan maestro que pretende que Santiago sea la ciudad más pedaleable de América Latina y lo llevamos en dirección correcta para lograrlo”, afirma el gobernador.

    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    El proyecto que integra la Nueva Alameda se engloba dentro del Plan Maestro de Ciclovías del Gran Santiago, una iniciativa del GORE –con una inversión que supera los $8.900 millones– que busca establecer una red interconectada de 820 km de ciclovías en 34 comunas, clasificadas en tres categorías: comunales, intercomunales y metropolitanas.

    ¿Qué pasa con el tercer tramo que llega hasta Pajaritos?

    Orrego también adelantó detalles sobre el tercer tramo pendiente, entre Exposición y Pajaritos, donde la continuidad del eje está pendiente de su licitación. “Está listo el diseño que financiamos como Gobierno Regional y se debería licitar por parte del Ministerio de Vivienda (Minvu) este primer trimestre, o sea, de aquí a marzo debería lanzarse la licitación de este tramo particular”, dijo Orrego.

    El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, señala que el proyecto es clave al ser una de las comunas con mayor densidad poblacional de la región Metropolitana.

    “Fomentar medios de transporte alternativos, seguros y sustentables no es una opción ideológica, sino una necesidad concreta para mejorar la calidad de vida (...). Las proyecciones del proyecto apuntan precisamente a eso: una comuna más conectada, más segura y con mejores condiciones para vivir y desplazarse”, mencionó.

    Sin embargo, Muñoz hizo una advertencia: “Como municipio tenemos toda la disposición y voluntad de dar la máxima celeridad a todos los procesos que dependen de nosotros: permisos, coordinaciones técnicas, despejes del espacio público y fiscalización durante las obras. Ese compromiso es total, pero hoy enfrentamos un problema crítico que no es administrativo, sino financiero”.

    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El bandejón central, financiado por el Gobierno Regional, sí cuenta con recursos y calendario, mientras que la nueva ciclovía aún no tiene asegurada la ejecución. “Eso genera un problema concreto: al construirse el nuevo parque, la ciclovía existente se elimina y, si no entra en obra inmediatamente el proyecto del Serviu, Estación Central quedaría sin ciclovía”, acusó el alcalde.

    “El financiamiento no está garantizado en la práctica”, alertó Muñoz y su mayor preocupación es el desfase entre las obras.

    Desde el Minvu señalaron que la “tercera etapa del proyecto se reevaluó durante 2025 y hoy se estudia su financiamiento para dar continuidad a esta obra que fortalece la movilidad sustentable y la equidad urbana en la capital”.

    El edil de Estación Central valoró la coordinación intercomunal entre los municipios. Sin embargo, acusó que hay una inequidad territorial en la asignación de recursos. “No se trata de responsabilizar a una institución específica, sino de advertir que, si no se coordinan bien los tiempos y los recursos, Estación Central podría terminar asumiendo el costo urbano del proyecto sin recibir el beneficio completo”, sentenció.

    Ciclovia AlamedaGobierno RegionalClaudio OrregoFelipe MuñozNueva Alameda

    COMENTARIOS

