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    Trump insta a las empresas a no pedir devoluciones por aranceles: “Me acordaré de ellos”

    Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dan luego que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza activara un portal web para que los importadores ingresen solicitudes de devolución que podrían sumar un total de US$160 millones.

    Por 
    Patricia San Juan
    Trump insta a las empresas a no pedir devoluciones por aranceles: “me acordaré de ellos” .

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las empresas a no solicitar devoluciones por los aranceles que fueron declarados ilegales recientemente por la justicia de ese país, y afirmó que se acordará de las compañías que desistan de dichas acciones.

    En una entrevista este martes con la cadena de televisión CNBC, al ser consultado respecto de si empresas como Amazon y Apple deberían pedir los reembolsos Trump señaló que “es brillante si no lo hacen”. Asimismo afirmó que “si no lo hacen, me acordaré de ellos”.

    En febrero la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que Trump se excedió en su atribuciones como presidente al imponer aranceles de manera unilateral a una gran cantidad de países a nivel global.

    El tribunal estimó que el argumento de Trump de aplicar aranceles a los otros países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), era insuficiente.

    Solicitudes de devolución

    Las declaraciones de Trump se dan luego que el lunes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos activara un portal web para que los importadores ingresen solicitudes de devolución que podrían sumar un total de US$160 millones, en un proceso respecto del cual todavía existe incertidumbre sobre su aplicación.

    Según publicó la agencia Bloomberg, miles de empresas como Costco Wholesale y FedEx han presentado por separado demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional para preservar su derecho a un reembolso en caso de que Trump lo impugne.

    La empresa de servicios de envío United Parecel Service (UPS) dijo en un comunicado que reembolsará el costo extra a sus clientes solo si el gobierno hace efectiva la devolución. “No es necesario que los clientes se pongan en contacto con UPS, después que recibamos los fondos del CBP, hemos establecido un proceso para emitir los reembolsos a los pagadores”, dijo la empresa en un comunicado.

    Nuevos aranceles

    Luego del fallo de la Corte Suprema, en febrero Trump impuso nuevo aranceles generales de 10% los que para extenderse más allá de julio, deberían ser aprobados por el Congreso. En la entrevista con CNBC Trump confirmó que está buscando un nuevo mecanismo para extender las tarifas adicionales a partir de esa fecha.

    “Lo estamos haciendo de otra manera, vamos a terminar con lo mismo”, indicó. Añadio que “terminaremos con cifras mayores, en realidad, pero es un poco más difícil de gestionar”.

    El 2025 estuvo marcado por un ascenso acelerado de las tasas arancelarias a los productos que ingresan a Estados Unidos, pasando de una tasa promedio de 2,5% en enero del año pasado hasta alcanzar un máximo de 27% en abril, cuando se anunció la política arancelaria de Trump. Esta luego se fue moderando una vez que se iba llegando a acuerdos con los diferentes países o aplazando la entrada de vigencias mayores.

    Más sobre:ArancelesTrumpEstados UnidosDonald Trump

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