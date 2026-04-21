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    Gobierno rechaza el levantamiento del secreto bancario bajo el criterio actual en el proyecto

    El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, dijo en la Comisión de Seguridad del Senado que se rechazara la disposición actual sobre secreto bancario, pero fue aprobado. Ahora, el proyecto debe ser revisado por la Sala de la Cámara Alta.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

    La Comisión de Seguridad del Senado continuó la discusión del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y que establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, donde el debate se ha centrado en la forma del levantamiento del secretario bancario.

    El último hito relevante de la iniciativa fue en marzo de este año. Antes de la salida del gobierno del expresidente Gabriel Boric y la renovación del Congreso, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la ley, incluyendo el artículo que autoriza a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a levantar el secreto bancario bajo circunstancias específicas. Luego de este paso, la iniciativa volvió al Senado.

    Así, el proyecto ingresado en mayo de 2023 y que hoy está en su tercer trámite constitucional, fue revisado con los reparos del Ejecutivo a la actual disposición que existe en la iniciativa sobre el alzamiento del secretario bancario.

    Ahora, en la cita en la Cámara Alta, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, comentó que “la posición del Ejecutivo, que tiene que ver con aprobar las modificaciones propuestas por la Cámara revisora, salvo lo que dice relación con el artículo 11, número 2, literal B, ordinal tercero, que es lo que se ha conocido como el levantamiento del secreto bancario en sede administrativa, a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero, en tres causales determinadas”.

    A la cita también estaba invitado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    “La discrepancia sigue concentrándose en ese punto y, por lo tanto, reitero lo que es la posición del Ejecutivo respecto del proyecto de ley para la recomendación de esta comisión a la Sala y la eventual conformación de una comisión mixta en lo que dice relación con ese articulado”, dijo.

    Sin embargo, esta parte de la ley fue aprobada con 3 votos a favor y 2 en contra.

    En concreto, la medida autoriza a la UAF a requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria sin previa autorización judicial, siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos, o que hubieren sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia.

    “Da más garantías de persecución justamente al delito de cuello y corbata, que es lo que todos, la ciudadanía y todos, esperamos que se pueda dar con este levantamiento del secretario bancario”, dijo el senador Juan Luis Castro (PS).

    Lo que fue rechazado y pasa a la sala Senado con dicha recomendación, que de mantenerse se conformará una Comisión Mixta, es sobre quiénes componen el Subsistema de Inteligencia y Análisis Económicos; a la fecha están la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas.

    Desde la oposición sostienen ampliar las instituciones que están a otras como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Tesorería General de la República (TGR) y la Superintendencia de Casinos.

    “La propuesta original del Senado ampliaba el foco a todas esas instituciones, aunque el objeto de que justamente haya información traspasable que permita detectar el delito, por lo tanto, es la exclusión de estos organismos, lo que lleva de alguna manera a decir que es preferible pasarlo a mixta y ahí amplificar el radio de acción de ese artículo”, dijo el senador del PS Juan Luis Castro en la cita.

    Mientras tanto, el subsecretario de Hacienda defendió la situación con base en que tres actores son los claves del nuevo proyecto. “Es de toda lógica que el artículo tercero se refiera a esos tres órganos y no a otros que están fuera del sistema de inteligencia”, dijo la autoridad.

    La iniciativa deberá ser revisada ahora por la Sala del Senado, que tiene fijado revisar el proyecto este miércoles.

    Más sobre:EconomíaSecreto bancario

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