Colegio de Profesores critica avance de proyecto Escuelas Protegidas: “Es pobre, no aborda los problemas de fondo”

El Colegio de Profesores, en voz de su presidente Mario Aguilar, manifestó otra vez su disconformidad con el proyecto Escuelas Protegidas, que este martes fue aprobado en la Cámara de Diputados, avanzando a su segundo trámite en el Senado.

La iniciativa presentada por el gobierno de José Antonio Kast, entre otros objetivos, apunta a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales dándoles mayores atribuciones y permitiendo, entre otras cosas, la revisión de mochilas. Además, busca negarles la gratuidad en educación superior a quienes hayan sido condenados por hechos de violencia escolar.

Aguilar dijo que “nos parece un proyecto pobre, que sólo aborda el tema de la contención, de la urgencia, pero no aborda los temas de fondos. Y la ministra de Educación en su intervención señaló que esto no abordaba los temas de fondos. Bueno, ministra, yo le pregunto, ¿y cuándo vamos a abordar los temas de fondos?”

“Este problema se viene produciendo hace largamente 10 años a lo menos, que viene creciendo la violencia y siempre se han tomado medidas -aulas seguras y etcétera, etcétera, etcétera- que apuntan solamente al tema de los efectos y no a las causas”, prosiguió Aguilar a través de un video de un minuto y 33 segundos de extensión.

La ministra Arzola tras la votación del proyecto en la Cámara de Diputados. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Luego lanzó varias interrogantes a la ministra María Paz Arzola, quien estuvo presente hoy y durante las anteriores jornadas de tramitación en el Congreso: “¿Y cuándo? ¿Cuándo vamos a abordar las causas? ¿Cuándo vamos a escuchar que el gobierno tiene un plan en el tema salud mental? ¿Cuándo vamos a escuchar que va a haber una revisión del currículo para hacer un currículo mucho más abocado a la formación de buenas personas, a la convivencia, a lo emocional, a aquello que es fundamental como misión de la educación? ¿Cuándo vamos a abordar los temas de fondos, ministra? Esa es la pregunta”.

Aguilar reconoció que “hay que contener donde están ingresando armas a un colegio y hay que impedir el ingreso de armas, pero eso no va a resolver el tema de fondo. Hemos sido claros en eso y vamos a seguir insistiendo en su tramitación en el Senado, que este proyecto es pobre, que este proyecto es totalmente insuficiente, que es más bien una cosa efectiva que una situación que vaya de verdad, de verdad, como se requiere, a abordar el problema de la violencia en los colegios”.