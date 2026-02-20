Corte Suprema de Estados Unidos da un golpe a la política arancelaria de Donald Trump y los anula

La Corte Suprema de Estados Unidos finalmente se pronunció por la política arancelaria del presidente Donald Trump, pero el fallo no fue favorable a las aspiraciones del mandatario.

El hecho se calificó como la mayor derrota legal desde que regresó a la Casa Blanca, según Bloomberg. Mientras que CNN también lo calificó una pérdida y como una sorpresa el reciente fallo de la Corte Suprema.

El máximo tribunal de Estados Unidos estimó que Trump, con la medida unilateral de aranceles, excedió sus atribuciones como presidente.

La sentencia desfavorable para Trump contó con una mayoría de seis votos a tres. La decisión se fundó en un fallo de 170 páginas y en una instancia donde el ala liberal está compuesta por tres miembros y los otros seis son de tendencia conservadora.

La sentencia desfavorable se replicó también en otros tribunales menores.

Según explican medios de Estados Unidos, el fallo desfavorable contra Trump se basa en que la Corte Suprema estimó que fue insuficiente la justificación de aplicar aranceles a los otros países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Sin embargo, el tribunal no especificó qué debería suceder con los más de US$130.000 millones en aranceles ya recaudados, según consignó CNN.

El fallo encabezado por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que “el presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”.

“En vista de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”, añadió.

La Corte Suprema definió que “cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con estrictas restricciones”. “No hizo ninguna de las dos cosas en este caso”, dice el fallo consignado por CNN.

Mientras que CNBC destaca que el fallo consigna que lo sucedido no ha sido aplicado por ningún presidente de Estados Unidos a la fecha.

En la opinión disidente, el juez Kavanaugh advierte que si se realizan devoluciones “habrán consecuencias graves para el Departamento de Tesoros de EE.UU.” y concluye que es probable que el proceso de devolución sea un “desastre”.

La decisión judicial ocurre tras un 2025 marcado por un ascenso acelerado de las tasas arancelarias del país, pasando de una tasa promedio de 2,5% en enero del año pasado hasta alcanzar un máximo de 27% en abril, cuando se anunció la política arancelaria de Trump. Esta luego se fue moderando una vez que iba llegando a acuerdos con las diferentes naciones o aplazando la entrada de vigencias mayores.

Esta cifra representa el nivel arancelario más alto registrado en la nación norteamericana en más de un siglo. En cuanto a su impacto para Chile, la administración estadounidense estableció una tasa arancelaria del 10% el pasado 2 de abril.

Sin embargo, el impuesto contaba con excepciones para productos clave, entre ellos el cobre, la principal exportación chilena, que quedó excluido de la imposición.

El fallo de la Corte Suprema se originó en un proceso que comenzó en septiembre del año pasado, cuando la instancia aceptó revisar la legalidad de los aranceles. Ahí, las distintas partes argumentaron a lo largo de estos meses.

En tanto, EuropaPress recordó que el presidente estadounidense advirtió a mediados de enero que, si la Corte se pronunciaba en contra de las tarifas, sería “un completo desastre” que obligaría al país al reembolso de “billones” de dólares.