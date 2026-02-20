Donald Trump anuncia nuevos aranceles tras derrota en la Corte Suprema de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel global del 10%, una medida que se da horas después de que la Corte Suprema anulara su política arancelaria que anunció en abril del año pasado.

El arancel del 10% se sumará a los gravámenes que la Corte Suprema anuló, pero que para Trump permanecen pese al fallo del máximo tribunal de Estados Unidos, según dijo el mandatario en Estados Unidos.

“Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, además de los aranceles normales que ya se aplican”, agregó.

Trump respaldó su medida con que son medidas que se pueden aplicar desde el poder Ejecutivo sin reparos. Esto, ya que, según explicó CNBC, los aranceles creados en virtud de ese estatuto solo pueden durar 150 días, y cualquier extensión requiere la aprobación del Congreso.

Sin embargo, cuando se le preguntó en la conferencia de prensa sobre ese límite de tiempo, Trump dijo: “Tenemos derecho a hacer prácticamente lo que queramos”, consignó CNBC.

La medida se da en el contexto del fallo de la Corte Suprema, el que se basa en que una política arancelaria, como la que planteó Trump en su inicio, tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos.

“Todos los aranceles de seguridad nacional bajo la sección 232 y los aranceles existentes bajo la sección 301, vigentes, siguen vigentes y en pleno vigor”, agregó sobre los aranceles que la Corte Suprema anuló.

El mandatario también comentó que “también estamos iniciando varias investigaciones bajo la Sección 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas. Gracias por su atención a este asunto. Y, sencillamente, lo he dicho durante mucho tiempo: hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Sobre el fallo de la Corte Suprema, Trump lo calificó como decepcionante y acusó a los jueces que votaron en contra de su política, seis de nueve, de traicionar a su país.

“Los países extranjeros que nos han estafado durante años están eufóricos, tan felices, y bailan en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, se lo aseguro”, dijo el mandatario.