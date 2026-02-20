SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Donald Trump anuncia nuevos aranceles tras derrota en la Corte Suprema de Estados Unidos

    El 10% de los aranceles adicionales a los que existen se aplican bajo la medida que permite hacerlo por 150 días y su prolongación tiene que pasar por el Congreso, pero Trump dio señales de que, según su juicio, no era necesario.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel global del 10%, una medida que se da horas después de que la Corte Suprema anulara su política arancelaria que anunció en abril del año pasado.

    El arancel del 10% se sumará a los gravámenes que la Corte Suprema anuló, pero que para Trump permanecen pese al fallo del máximo tribunal de Estados Unidos, según dijo el mandatario en Estados Unidos.

    “Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, además de los aranceles normales que ya se aplican”, agregó.

    Trump respaldó su medida con que son medidas que se pueden aplicar desde el poder Ejecutivo sin reparos. Esto, ya que, según explicó CNBC, los aranceles creados en virtud de ese estatuto solo pueden durar 150 días, y cualquier extensión requiere la aprobación del Congreso.

    Sin embargo, cuando se le preguntó en la conferencia de prensa sobre ese límite de tiempo, Trump dijo: “Tenemos derecho a hacer prácticamente lo que queramos”, consignó CNBC.

    La medida se da en el contexto del fallo de la Corte Suprema, el que se basa en que una política arancelaria, como la que planteó Trump en su inicio, tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos.

    “Todos los aranceles de seguridad nacional bajo la sección 232 y los aranceles existentes bajo la sección 301, vigentes, siguen vigentes y en pleno vigor”, agregó sobre los aranceles que la Corte Suprema anuló.

    El mandatario también comentó que “también estamos iniciando varias investigaciones bajo la Sección 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas. Gracias por su atención a este asunto. Y, sencillamente, lo he dicho durante mucho tiempo: hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

    Sobre el fallo de la Corte Suprema, Trump lo calificó como decepcionante y acusó a los jueces que votaron en contra de su política, seis de nueve, de traicionar a su país.

    “Los países extranjeros que nos han estafado durante años están eufóricos, tan felices, y bailan en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, se lo aseguro”, dijo el mandatario.

    Más sobre:EconomíaArancelesDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Muñoz confirma que es uno de los tres funcionarios afectados por sanción de Trump contra Chile

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Tras enfrentamiento con carabineros: detienen a banda que efectuó robo a camioneta que distribuía cigarrillos

    La mejor canción de amor “jamás escrita” según Noel Gallagher

    Lo más leído

    1.
    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal y aborda invitación de Kast por el tema

    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal y aborda invitación de Kast por el tema

    2.
    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    3.
    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en administración Boric

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en administración Boric

    4.
    Venta de viviendas de lujo crece en 2025, pero las de segmentos más caros no tuvieron salida

    Venta de viviendas de lujo crece en 2025, pero las de segmentos más caros no tuvieron salida

    5.
    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Ministro Muñoz confirma que es uno de los tres funcionarios afectados por sanción de Trump contra Chile
    Chile

    Ministro Muñoz confirma que es uno de los tres funcionarios afectados por sanción de Trump contra Chile

    Tras enfrentamiento con carabineros: detienen a banda que efectuó robo a camioneta que distribuía cigarrillos

    Investigan muerte de persona en situación de calle que fue agredida con un arma blanca en San Joaquín

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Donald Trump anuncia nuevos aranceles tras derrota en la Corte Suprema de Estados Unidos

    Biministro García y Mas realizan encuentro para el cambio de mando de las subsecretarías del Ministerio de Economía

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres
    Tendencias

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    ¿Jugará con suplentes? DT de O’Higgins aborda el duelo frente a Colo Colo por la Liga de Primera
    El Deportivo

    ¿Jugará con suplentes? DT de O’Higgins aborda el duelo frente a Colo Colo por la Liga de Primera

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open

    Paqui Meneghini enfrenta las críticas por la falta de victorias de la U: “No invierto tiempo en eso”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin
    Cultura y entretención

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

    La mejor canción de amor “jamás escrita” según Noel Gallagher

    Sin Bandera inicia nueva etapa con Escenas su séptimo álbum de estudio

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder