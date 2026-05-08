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    Trump da ultimátum a la UE hasta el 4 de julio para ratificar acuerdo comercial y amenaza con elevar aranceles

    Declaraciones se dan un día después que un tribunal comercial falló en contra de los aranceles globales del 10% que había impuesto su administración.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Ursula von der Leyen y Donald Trump en Turnberry (Escocia). EP. Comisión Europea

    El presidente Donald Trump advirtió que elevará los aranceles a niveles “mucho más altos” si la Unión Europea no ratifica su acuerdo comercial con Estados Unidos antes del 4 de julio, fecha en que ese país celebra el 250° aniversario de su independencia.

    El ultimátum fue emitido el jueves pasado a través de su red social Truth Social, luego de una llamada que Trump describió como “una gran conversación” con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

    Ambos líderes coincidieron, según Trump, en que Irán nunca puede poseer un arma nuclear.

    La advertencia se produjo días después de que Trump amenazara con subir a 25% los aranceles sobre automóviles y camiones importados desde la UE, acusando al bloque de no cumplir con los términos del acuerdo alcanzado en julio del año pasado en su campo de golf en Turnberry, Escocia.

    El ultimátum de Trump a la UE. Facebook @DonaldTrump

    “He estado esperando pacientemente que la UE cumpla su parte del histórico acuerdo comercial que acordamos en Turnberry, Escocia, ¡el acuerdo comercial más grande de la historia! Se prometió que la UE entregaría su parte del trato y, según lo acordado, reduciría sus aranceles a ¡CERO!”, escribió Trump.

    “Acordé darle tiempo hasta el 250° cumpleaños de nuestro país o, lamentablemente, sus aranceles subirían inmediatamente a niveles mucho más altos”, agregó, en referencia al 4 de julio.

    Revés judicial

    En paralelo al ultimátum de Trump, un tribunal comercial de Estados Unidos resolvió el jueves que los aranceles globales del 10% impuestos por su administración no están justificados bajo la legislación estadounidense.

    El fallo representa un nuevo golpe a la política comercial de Trump, luego de que la Corte Suprema determinara a comienzos de este año que el presidente tampoco podía imponer aranceles de dos dígitos de mayor alcance.

    Más sobre:ArancelesComercio exterior

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