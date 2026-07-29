Regiones de Coquimbo y Atacama concentran más de la mitad de la infraestructura pública del país afectada por las lluvias

El climátologo Raúl Cordero es contundente al señalarlo: “El fin de semana se completaron 10 días consecutivos en los que se han registrado lluvias en Santiago. Se trata del período más largo de días seguidos de precipitaciones en más de 40 años, solo superado por los 12 días consecutivos de lluvia de 1984 y los 11 días de lluvia de julio de 1978″.

Aunque acotados a una sola región, estos antecedentes dan cuenta de la magnitud del último sistema frontal de la seguidilla que golpea al país, el que se ha extendido por al menos tres semanas, tanto en el norte, en la zona central y en el sur de Chile, y que a su paso ha dejado miles de afectaciones, entre humanas y de infraestructura. Una de ellas es la de obras públicas.

De hecho, las lluvias obligaron al biministro de Obras Públicas (MOP) y Transportes a trasladarse al norte del país, una de las zonas más afectadas en ese sentido, particularmente gran parte de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco, en Atacama. El fin de semana, el secretario de Estado estimó en hasta US$ 700 millones los que se necesitarán para la reconstrucción en esas zonas.

En paralelo, el MOP detalla que el temporal en Coquimbo dejó dos rutas concesionadas afectadas, 168 caminos, 6 puentes, 377 antenas desconectadas, 119 sistemas sin agua potable rural y 91.600 residencias sin agua potable a nivel urbano.

Por su parte, en Huasco las cifras dicen que hubo una ruta concesionada afectada, caminos 116, 4 puentes, 81 antenas desconectadas, 38 sistemas de agua potable rural afectados y 5.079 hogares urbanos sin el suministro.

De Grange realizando el balance del fin de semana.

A nivel nacional, según la estadística entregada por la cartera de Obras Púbicas, entre Atacama y La Araucanía hubo un total de 697 afectaciones, de las cuales 358 corresponden a caminos, 308 a sistemas de agua potable rural, 17 puentes, 10 colectores de aguas lluvias y 4 bordes colectores y caletas afectadas. A la fecha ya se han resuelto 223 afectaciones.

Es decir, más del 40% de los caminos afectados están en el norte del país, mientras que en materia de sistema de agua potable rural, el porcentaje asciende a más del 50%. Y, de modo general, un 65% de todas las afectaciones corresponde a las regiones de Coquimbo y Atacama en su conjunto.

Al revisar el detalle por comuna, dentro de la Región de Coquimbo algunas de las estructuras afectadas son el puente El Arrayán, cercano a La Serena, los puentes San Pedro, Samo Alto, Huampulla y Huanilla (estos últimos tres, entre Ovalle y Andacollo) o el viaducto Pama, cercano a Combarbalá.

Lugares afectados en la Región de Coquimbo.

En la provincia del Huasco, en tanto, algunos ejemplos son los puentes Los Guindos y Los Loros, ambos entre Huasco y Freirina, el puente Maitencillo (Freirina) y el puente Ramadillas (Alto del Carmen).

Detalle de lo sucedido en Huasco y sus alrededores.

Por su parte en la zona central y en el sur del país, según información de Senapred, destacan otros ejemplos. En la Región Metropolitana, por ejemplo, se produjo un problema Las Condes, concretamente en Quebrada Honda, en San Carlos de Apoquindo, con la presencia de socavones y acumulación de material granular, por lo que se tuvo que restringir el paso de peatones.

En O’Higgins se registraron eventos asociados al temporal en San Fernando, Pichilemu, Litueche y La Estrella, con cierres preventivos en las rutas cercanas. En el Maule se registraron afectaciones en Molina, Pelarco, Constitución y Linares, con problemas en puentes y desbordes de esteros.

En La Araucanía, en Lonquimay, las autoridades determinaron pertinente cerrar el Paso Fronterizo Pino Hachado, mientras que en Los Ríos, en Panguipulli y Paillaco se presentaron problemas en las rutas del sector y problemas de alcantarillado.

“Hemos podido avanzar de manera significativa en cuanto a la recuperación de los servicios de conectividad, agua potable y telecomunicaciones que sufrieron interrupciones. Nuestro compromiso es seguir trabajando hasta tener recuperado un 100% de toda la infraestructura. La gran mayoría, cerca de un 95% de la infraestructura más crítica y prioritaria, la podremos recuperar dentro de un par de semanas o meses”, informó De Grange.

Foco en el norte

Las lluvias han significado un despliegue desde Atacama hasta La Araucanía, que ha considerado, a la fecha, 685 funcionarios, 503 vehículos y maquinarias, además de 44 camiones aljibe.

En el MOP destacan que pese a que las consecuencias del sistema frontal se han visto en todo Chile, el foco actualmente está en el norte. En tal sentido, la cartera detalla que la mayor capacidad operativa se concentra en Atacama, principalmente en la localidad del Huasco, y en Coquimbo, donde la prioridad está en recuperar el agua potable rural y urbana, restablecer los accesos y rehabilitar las telecomunicaciones.

De Grange en terreno.

De Grange explicó que una de las prioridades ha estado en recuperar la conectividad de la Ruta 5 Norte y las rutas principales de las zonas afectadas.

Otros datos compartidos por el MOP en materia de daños y recuperación de infraestructura revelan que en el norte del país ya se han recuperado tres rutas concesionadas, 110 caminos, 2 puentes con paso alternativo, 53 sistemas de agua potable rural y en las zonas urbanas 82.384 hogares ya recuperaron el abastecimiento de agua. Además, se dispusieron 322 puntos de agua potable alternativos.

Finalmente, y en materia de telecomunicaciones, del total de antenas que estuvieron desconectadas, ya se ha recuperado el 75% en la Región de Coquimbo y el 69% en la provincia del Huasco.

En la primera, de las 377 antenas que estuvieron desconectadas, 283 ya fueron reconectadas, principalmente en Paihuano y La Higuera, los sectores más afectados. En tanto, en la segunda, de las 81 antenas desconectadas 56 ya fueron reconectadas.