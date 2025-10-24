Escándalo en la NBA: qué se sabe de los casos de apuestas ilegales y cómo se vinculan a la mafia de Nueva York. Foto: archivo / Terry Rozier.

La National Basketball Association (NBA) de Estados Unidos se encuentra en medio de un escándalo legal, luego de que las autoridades estadounidenses arrestaran a una serie de figuras de alto perfil en relación con investigaciones por apuestas deportivas, las cuales incluyen partidas de póker ilegales vinculadas a la mafia.

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, así como otras figuras de la NBA, se encuentran entre las personas que fueron detenidas este jueves 23 de octubre.

Según informaciones reunidas por el New York Times, las autoridades presentaron dos acusaciones federales .

Una se relaciona con apuestas ilegales en partidos de la NBA con información privilegiada . En concreto, se sostiene que jugadores de la liga presuntamente han fingido lesiones para influir en las probabilidades de las apuestas.

La segunda acusación argumenta la existencia de una red ilegal de póker que familias de la mafia utilizaron para robar más de 7 millones de dólares a sus víctimas . Este es el caso en el que, según se acusa, estarían involucrados Billups y otras figuras de alto perfil de la NBA.

Las acusaciones se hicieron públicas al inicio de la temporada de la liga de baloncesto, que empezó el pasado martes 21 de octubre.

El director del FBI, Kash Patel, declaró que las tramas de apuestas generaron “decenas de millones”. Calificó los casos como “impactantes”.

Quiénes fueron acusados y de qué en los casos de apuestas ilegales en la NBA

Las informaciones reunidas por el Times detallan que seis personas fueron acusadas en relación con el caso de apuestas con información privilegiada .

Entre estas se encuentran Rozier y Damon Jones, quien jugó en la NBA de 1998 a 2009 y más adelante fue entrenador asistente.

Cuatro de sus amigos y socios también fueron imputados, según el citado periódico. Se trata de Eric Earnest, Marves Fairley, Shane Hennen y Deniro Laster.

Las autoridades los acusan de haber utilizado información privilegiada sobre lesiones y alineaciones titulares para realizar apuestas de carácter fraudulento .

Desde la Fiscalía sostienen que incitaron a otros a realizar apuestas fraudulentas y blanquearon sus ganancias en distintas ocasiones entre diciembre de 2022 y marzo de 2024.

Rozier, además, es acusado de haber manipulado el resultado de una apuesta.

En el caso de la presunta red ilegal de póker, Billups fue imputado junto con más de dos docenas de personas , entre quienes se encuentran tres de los acusados en el caso de apuestas: Jones, Earnest y Hennen.

El director técnico de los Portland Trail Blazers es acusado de ser un “carácter simbólico”, es decir, un exdeportista reconocido utilizado con el objetivo de atraer a víctimas a partidas ilegales.

De acuerdo a las investigaciones, los jugadores de póker fueron estafados con millones de dólares, a través de dispositivos de alta tecnología que daban ventaja a sus oponentes .

Según rescata el citado periódico a partir del documento sobre el primer caso mencionado, Jones es acusado de haber proporcionado a los apostadores información privilegiada de que un jugador “destacado” de Los Angeles Lakers no participaría en el partido contra los Milwaukee Bucks del 9 de febrero de 2023.

En ese entonces, Jones era entrenador asistente no oficial de los oriundos de California. Sin embargo, según la acusación, instó a otras personas a apostar por los Bucks.

En el documento no se detalla quién es el jugador “destacado” al que se hace alusión. No obstante, la estrella de los Lakers, LeBron James, no jugó ese partido debido a una lesión en el tobillo. Cabe destacar que James no ha sido acusado de ningún delito.

Previamente, en el pasado, Jones y James jugaron juntos en Cleveland, antes de que este último fuese transferido a los Lakers.

Cómo se vinculan los casos de apuestas ilegales en la NBA con la mafia de Nueva York, según las acusaciones

La acusación federal sostiene que miembros de cuatro de las principales familias criminales de Nueva York dirigían partidas de póker ilegales de alto riesgo en Manhattan .

De acuerdo a las autoridades, se trataría de los grupos Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese.

Según rescata el citado periódico, los documentos judiciales argumentan que Billups y Jones eran las “cartas de figuras”, es decir, figuras deportivas reconocidas que son utilizadas para atraer a víctimas adineradas a las partidas fraudulentas.

Las autoridades afirman que dentro de estas apuestas se decía que las “cartas de figuras” famosas formaban parte del “equipo tramposo” y recibían pagos por su participación.