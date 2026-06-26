Brigadistas de Chile ya realizan sus primeras labores de apoyo en Venezuela tras doble terremoto

A eso de las 04.00 de la madrugada de este viernes aterrizó en Venezuela el avión con brigadistas chilenos que viajaron para realizar labores de apoyo luego del doble terremoto que afectó al país caribeño el pasado miércoles.

Y es que las cifras de muertos y de afectados por el desastre natural han ido incrementado durante las últimas horas. Es por eso que, el gobierno chileno se comprometió a prestar ayuda a los venezolanos.

En concreto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, viajó con un equipo de brigadistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de Bomberos de Chile junto a su equipamiento en un avión KC-135 de la Fuerza Aérea de Chile.

Para facilitar el trabajo in situ, el subsecretario del Interior y un funcionario de la Cancillería están coordinando la logística de los equipos chilenos en terreno.

Tras el aterrizaje, Pavez entregó las siguientes declaraciones: “Estamos acá a las 04.00 de la mañana en Venezuela. Hemos llegado en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile con el primer grupo de voluntarios especializados del equipo USAR de Bomberos de Chile para apoyar las labores de rescate en el terremoto de Venezuela. Estamos muy orgullosos de haber traído la bandera chilena y la ayuda chilena”.

Asimismo sostuvo que este viernes llegará un nuevo avión con ayuda humanitaria. “Son los esfuerzos del gobierno del presidente José Antonio Kast, para poder colaborar y ayudar ante esta tragedia acá en Venezuela”, destacó el subsecretario.

El subsecretario se devolverá mañana a Santiago de Chile y a su llegada, proyectada para después del mediodía, dará a conocer su primer diagnóstico de la situación de Venezuela.

El nuevo avión

Ya a eso de las 11.30 de este viernes, en el grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, ya se comenzaba a coordinar el vuelo del segundo avión.

La directoral nacional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Alicia Cebrián, y el subsecretario de Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, se reunieron para gestionar el envío de ayuda humanitaria y equipamiento del equipo USAR de Bomberos de Chile en ese segundo avión.