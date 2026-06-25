“Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela

Los equipos de emergencia están trabajando a fondo, tratando de recuperar gente atrapada en los edificios, luego de los dos terremotos que tuvieron lugar ayer en Venezuela. Separados por un minuto, ambos superaron los 7 grados Richter, y sus epicentros fueron en el norte del país.

En un inicio, un primer balance, seis horas después del sismo, hablaba de 32 muertos, pero no contaba La Guaria. Este jueves, un nuevo balance de la presidenta encargada Delcy Rodríguez alcanzó los 164 muertos y 971 heridos. Se declaró emergencia nacional, se suspendieron las actividades no esenciales y se cerró el principal aeropuerto del país.

Los temblores derrumbaron edificios y desencadenaron operaciones de rescate en Caracas y otras localidades. El mundo entero, incluidos países vecinos, de Europa y Estados Unidos, han ofrecido su ayuda para encontrar supervivientes luego del desastre. Desde el país señalan que las consecuencias del terremoto dan cuenta de “los años de retroceso del país”.

Para RFI, una vecina en Caracas contó cómo vivió el terremoto: “Muy impresionante fue ver quebrarse las paredes y caerse las baldosas. La verdad entramos en pánico, porque es la primera vez que experimentamos algo similar, yo sentí cuando se cayó el edificio de por acá”. Un hombre subrayaba al respecto que “fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”.

“Yo escuché el ruido y el escándalo y yo pensé que era el edificio donde nosotros estábamos, que yo le decía a Guillermo, mi amigo, vámonos porque se está cayendo el edificio por pedazos, y lo que me daba pánico era que nos cayera el techo encima, porque de paso yo veía como el techo se está agrietando. Pero él tenía la perra y la perra es grande, y él me decía ‘quédate tranquila porque la perra se está alterando’ y yo ‘pero yo también me estoy alterando y nos va a caer el techo encima, así que mueve ese culo, amárrala y vámonos’. Al final salimos cuando ya había terminado el sismo. Pero eso, yo escuchaba el ruido, veía el humo por la ventana y juraba que era que el edificio se estaba cayendo por pedazos” contó un testimonio a RFI.

Para La Tercera, algunos venezolanos señalan que hoy se están viendo hospitales sin capacidad para tender a los heridos. “Se pone en evidencia décadas de retroceso. Están pidiendo levantar restricciones en las plataformas de comunicación para poder informar”, indican.

La periodista y colaboradora de BBC Mundo, Nicole Kolster, contó por su parte: “Es el temblor más fuerte que he sentido en mi vida. Fue tan fuerte que pensé que el edificio me iba a caer encima”. “Comenzó a temblar, vi cómo los ventanales se movían, y lo que se me ocurrió hacer fue meterme entre la puerta de entrada y una pared de piedra, que a mi juicio es bastante fuerte, para tratar de resguardarme”, agregó.

“Hay personas muy tristes, impotentes porque no pudieron sacar a sus mascotas. Otras trataron de sacar de los sótanos de los edificios sus carros, por temor a que haya una réplica y sea peor”, añade: “La recomendación es no volver a subir al edificio”.

Edificio dañado en La Guaira, Venezuela.

El principal estado afectado por los terremotos, La Guaira, se encuentra en el Mar Caribe, y ya ha sido declarado zona de desastre. Ahí, ahora mismo, se acumulan edificios desplomados, casas aplanadas, locales comerciales en el suelo, incendios por bombonas de gas que explotaron, además de un sinnúmero de desaparecidos y heridos.

Roison Figuera, vecino de la zona, contó la situación a RFI: “La situación en La Guaira es la siguiente. Tras el terremoto, la gente se movilizó sola. Han prestado los primeros auxilios los mismos ciudadanos, no se ven brigadistas en la calle. Hay algunas patrullas, pero digamos que la coordinación ciudadana, la coordinación de la población, la ha ejercido la propia ciudadanía. Muchos están en plazas y recintos deportivos que son abiertos”.

“Por otra parte, se han reportado, al menos de manera extraoficial, daños importantes en el aeropuerto. La mayor parte de estos se habrían registrado en el terminal nacional. Por otra parte, en zonas como Caribe, que esto es al este de la entidad, se reportan muchos edificios colapsados en su totalidad, completamente en el suelo, al igual que en zonas de Catia la Mar, al oeste de la entidad. Esta parroquia agrupa sectores como Playa Grande, donde se reportan derrumbes importantes, y sectores como el urbanismo Hugo Chávez que prácticamente se ha venido todo abajo. Por otra parte, Mare, que es un suburbio que está detrás del aeropuerto, tiene afectaciones importantes. Los mayores daños están al este y al oeste de la entidad”, detalló el local.

Para El Mundo, Larry Rojas cuenta: “No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú”, cuenta Larry Rojas, de 49 años, que vivía en un sector con cerca de 200 torres residenciales.

Algunos de esos edificios se mantienen en pie como pueden, con grandes grietas y paredes abiertas visibles desde el exterior, constató un equipo de la AFP en un recorrido por el lugar. Decenas de otros más, sin embargo, quedaron totalmente colapsados y reducidos a escombros.

Momento en el que empezó a temblar.



📍 Estadio Universitario de Caracas. pic.twitter.com/C1USIiO6lp — Héctor A. Hernández (@hectOr_2410) June 24, 2026

La situación es crítica en el país, y la búsqueda de desaparecidos ha llevado a que se cree una plataforma digital para repostar y localizar personas. Así, una iniciativa ciudadana puso en marca una página web con ese fin: “Tras el terremoto, muchas familias siguen sin saber de los suyos. Si no logras comunicarte con alguien, repórtalo aquí. Y si ya lo encontraste, avísanos, para que su nombre dé tranquilidad, no angustia”, indica el mensaje principal de la iniciativa desaparecidosterremotovenezuela.com, donde se han reportado ya 9.700 personas.

Por su parte, Telefónica activó llamadas y mensajes gratuitos en toda Venezuela, a través de Movistar y O2. Esto, con el fin de facilitar las comunicaciones y búsqueda de desaparecidos en el país.