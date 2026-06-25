Brigadistas y productos de primera necesidad: gobierno concreta envío de ayuda a Venezuela

Desde el grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, autoridades de gobierno concretaron el envío de ayuda humanitaria hacia Venezuela, luego que dos sismos de magnitud 7,2 y otro, solo segundos después, de 7,5, afectaran al país caribeño.

Las autoridades venezolanas han informado de un creciente número de víctimas y afectados por el desastre. Ante ello, el Presidente José Antonio Kast anunció durante la mañana de este jueves que “estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”.

En concreto, este miércoles, desde el grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, salió el avión dispuesto por el gobierno con los brigadistas, que viajarán a prestar ayuda a Venezuela.

Según se detalló, la primera ayuda consta de 37 brigadistas especializados en rescate en derrumbes , y luego se sumará un segundo avión con ayuda humanitaria y otros 10 profesionales. El grupo estará encabezado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

El anuncio estuvo a cargo del biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado; el canciller Francisco Pérez Mackenna; y la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

Fue el titular de Interior quien precisó que “desde el momento en que tomamos conocimiento de esta situación de emergencia en Venezuela, el Presidente Kast nos instruyó para coordinarnos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Defensa y Senapred, con el propósito de poder materializar ayuda al pueblo venezolano, y es así como en un par de minutos parte este vuelo que lleva rescatistas especializados”.

Añadiendo que los brigadistas tienen experiencias anteriores tanto en Haití, en Ecuador y en Chile. “Esperamos que su trabajo y su profesionalismo ayuden a mitigar el dolor y el drama que sufren muchas familias en Venezuela”, afirmó Alvarado.

Por su parte, el canciller Pérez Mackenna puntualizó que el segundo vuelo se concretará el domingo, y no este viernes como se mencionó en un inicio. Además, añadió que “frente a esta tragedia, lo primero son las personas. Nosotros nos hemos puesto a disposición en este esfuerzo; estamos muy orgullosos de haber podido contar con un equipo extraordinario como el que está yendo a Venezuela”.