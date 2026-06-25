Maduro envía mensaje desde prisión de EE.UU. tras terremotos en Venezuela: “En esta hora difícil llamamos a la unión nacional”
El depuesto presidente venezolano afirmó que él y su esposa Cilia Flores, también detenida en Nueva York, elevan sus oraciones por cada familia afectada y aseguró que de esta prueba "también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".
Luego de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez declarara la noche de este miércoles estado de emergencia en Venezuela, tras los dos terremotos que afectaron a su costa norte, Nicolás Maduro envió un mensaje a su país desde la prisión en que se encuentra en Estados Unidos para ofrecer su solidaridad y pedir “unión nacional”.
En su nombre y en el de su esposa Cilia Flores -también detenida en Nueva York por cargos de narcotráfico y armas-, el depuesto mandatario venezolano comenzó afirmando en “ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo”.
“Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (Policía Nacional Bolivariana), FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), protección civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios”, afirmó en su cuenta en X.
Para luego agregar: “En esta hora difícil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir. Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".
“Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”, concluye el texto.
Desde que Maduro fue capturado a inicios de enero en un operativo militar estadounidense en Caracas y llevado a EE.UU., él y su mujer permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn donde enfrentan el proceso penal que lleva un tribunal federal de Manhattan.
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