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    Gobierno expresa solidaridad y disposición de enviar ayuda humanitaria tras dos terremotos que generaron graves daños en Venezuela

    El canciller Francisco Pérez señaló que "en caso de ser requerido el gobierno de Chile está preparado para enviar ayuda humanitaria y así asistir a las familias afectadas por la tragedia”.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó este jueves su solidaridad con Venezuela luego de los dos terremotos que azotaron el país y que generaron graves daños.

    Durante esta tarde, se registraron dos movimientos telúricos de una importante magnitud. De acuerdo a los reportes locales, estos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5.

    Frente al esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado, donde señalaron que “el gobierno de Chile expresa su solidaridad al gobierno y al pueblo de Venezuela, por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas”.

    “El gobierno de Chile lamenta esta tragedia y manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida”, agregó la Cancillería.

    El ministro de la cartera, Francisco Pérez, agregó que “en caso de ser requerido el gobierno de Chile está preparado para enviar ayuda humanitaria y así asistir a las familias afectadas por la tragedia”.

    A su vez, el Presidente José Antonio Kast expresó que “siempre vamos a estar tendiéndole una mano a las personas que sufren y vamos a hacer todos los esfuerzos como nación por ir en ayuda a las personas que han sufrido este terremoto y apelar a la solidaridad de todos, como la hemos visto cuando Chile ha sufrido”.

    Más sobre:GobiernoFrancisco PérezCancilleríaVenezuelaTerremotos

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