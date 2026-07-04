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    Estadounidense Folarin Balogun entrega sus descargos tras la expulsión ante Bosnia: “Fue una injusticia”

    El atacante salió entre lágrimas tras ver la roja en el duelo por la segunda ronda, en el cual abrió la cuenta. Incidente que generó revuelo en la elite del deporte de ese país.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Folarin Balogun de Estados Unidos recibió la roja ante Bosnia y Herzegovina. FOTO: Xinhua/Cao Can. Cao Can

    Ya pasaron más de 72 horas desde que Estados Unidos venció a Bosnia y Herzegovina. Después de 22 años, la escuadra norteamericana superó una ronda de eliminación que tuvo a un gran protagonista excluyente: el delantero Folarin Balogun.

    El jugador del Monaco francés abrió la cuenta para el equipo de Mauricio Pochettino. Sin embargo, también se convirtió en el gran villano después de ver la tarjeta roja, a los 64 minutos, después de un choque aparentemente inocente contra el balcánico Tarik Muharemovic.

    “Si has jugado al fútbol sabes que hay situaciones que simplemente no se pueden evitar y que hay que tenerlas en cuenta al analizarlas. No se tuvo en cuenta en esta ocasión, no había otro sitio donde poner la pierna. Era inevitable. He visto muchas opiniones y puntos de vista diferentes, pero personalmente creo que una tarjeta amarilla habría sido justa. Lo más importante es centrarnos en lo que de verdad importa que es Bélgica”, aseguró el atacante a los medios en Seattle.

    Más tranquilo, después de que la FIFA confirmara la suspensión por solo un partido y sin agravantes, el jugador dio sus impresiones justo en el día de su cumpleaños número 25, ya que no pudo hacerlo después de la victoria del miércoles pasado.

    “Han sido días complejos, he pasado del enojo a la felicidad varias veces. Para ser honesto, todo lo que ha pasado ha sido surrealista. Sin embargo, para mí, creo que lo más importante era mantener la calma. Nunca quiero reaccionar con ira ni con emoción”, añadió.

    Asimismo, Balogun agregó que “todavía hay mucha gente a la que estamos inspirando, niños pequeños, chicos y chicas que nos están viendo. Por eso tenemos que mostrarles la manera correcta de afrontar las cosas, incluso cuando uno piensa que es injusto”.

    Un gesto con el árbitro

    En medio del torbellino de sentimientos, el delantero de la Ligue 1 de Francia reconoció que, a pesar de creer que la decisión fue errónea, después del partido disputado en San Francisco le estrechó la mano al árbitro brasileño Raphael Claus.

    En ese sentido, el artillero aseguró que era importante dar un buen ejemplo a los aficionados que veían el torneo, muchos de los cuales podrían estar viviendo la Copa del Mundo por primera vez.

    “Aunque sientas que te han hecho una injusticia, eso no justifica la falta de respeto. Después de cada partido, intento estrechar la mano del árbitro, y este partido no fue la excepción”.

    La tarjeta roja de Balogun se ha convertido en un fenómeno generalizado en el deporte estadounidense. Si bien algunos detalles como el VAR y la presión de los arbitrajes aún resultan novedosos para quienes se adentran en el mundo del deporte durante un Mundial, una expulsión percibida como injusta se convierte en un tema de gran repercusión y movilización.

    “Me encanta ver el grado de implicación del país en nuestro camino y en lo que estamos haciendo”, afirmó Balogun quien a través de las redes sociales recibió el apoyo de jugadores de la NFL y del basquetbolista LeBron James.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de Estados UnidosFalorin BalogunSelección de Bosnia y Herzegovina

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