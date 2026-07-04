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    El primer gol de oro en los Mundiales: los detalles del día en que Paraguay y José Luis Chilavert no pudieron ante Francia

    Hace 28 años, el conjunto galo eliminó a la Albirroja. Este sábado, ambas selecciones volverán a enfrentarse en los octavos de final de la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El primer gol de oro en los Mundiales: los detalles del día en que Paraguay y José Luis Chilavert no pudieron ante Francia. Foto: FIFA

    Francia y Paraguay se enfrentarán este sábado en los octavos de final de la Copa del Mundo. El cruce tiene un antecedente que ocupa un lugar particular en la historia. Se trata del partido disputado el 28 de junio de 1998, cuando la selección anfitriona avanzó gracias al primer gol de oro registrado en un Mundial.

    El encuentro se jugó en el estadio Félix Bollaert de Lens y terminó 1-0 a favor de Francia tras 114 minutos. El autor del tanto fue Laurent Blanc, quien definió dentro del área y superó a José Luis Chilavert luego de una asistencia de cabeza de David Trezeguet. Debido a la controversial regla, el partido finalizó inmediatamente después de la conquista. Paraguay quedó eliminado sin posibilidad de respuesta.

    La normativa había sido incorporada por la FIFA cuatro años antes con el objetivo de evitar prórrogas extensas. Establecía que el primer equipo que marcara durante el alargue obtenía la victoria. Luego, en Corea-Japón 2002 hubo otros dos partidos con gol de oro: Senegal 2-1 Suecia y Corea del Sur 2-1 Italia. Para Alemania 2006 se suprimió esa ley.

    Una batalla para la historia

    Francia llegaba como una de las principales candidatas al título, aunque afrontó los octavos de final sin Zinedine Zidane, su máxima figura y autor de dos goles en la posterior final ante Brasil. Zizou fue expulsado en la fase de grupos.

    El equipo dirigido por Aimé Jacquet dominó gran parte del desarrollo, pero encontró dificultades para superar la defensa de Paraguay.

    La actuación de Chilavert fue uno de los factores determinantes del partido. El extrovertido arquero sostuvo el empate con varias intervenciones, respaldado por una última línea integrada por Carlos Gamarra, Celso Ayala, Francisco Arce y Pedro Sarabia.

    Paraguay había construido su clasificación a octavos de final con esa solidez defensiva como principal argumento. Fue segundo del Grupo D, con cinco puntos, después de igualar sin goles ante Bulgaria y España y vencer 3-1 a Nigeria. El cuadro africano fue el líder con seis unidades.

    Ante Francia, el marcador 0-0 al término de los 90 minutos y el encuentro se extendió al tiempo suplementario. El anfitrión mantuvo la iniciativa y encontró el gol a seis minutos del final. El triunfo permitió que que Les Bleus continuaran su camino hacia el título. Después de superar a Paraguay, eliminó a Italia en cuartos de final por penales (empataron 0-0), venció a Croacia en semifinales (2-1) y derrotó 3-0 a Brasil en la final disputada en Saint-Denis.

    Para Paraguay, aquella eliminación continúa siendo uno de los episodios más dolorosos de su historia mundialista. El equipo estuvo a pocos minutos de llevar la definición a los penales, pero terminó convirtiéndose en la primera selección eliminada por la regla del gol de oro en una Copa del Mundo.

    Más allá de ese choque, el historial entre ambas selecciones favorece a Francia. Los europeos también ganaron en el Mundial de Suecia 1958 por 7-3. Los otros encuentros son amistoso: un empate 0-0 en 2008, una igualdad 1-1 en 2014 y una victoria francesa por 5-0 en 2017.

    En la antesala del nuevo duelo, el técnico Didier Deschamps, quien fue capitán en el partido de 1998, anticipó un compromiso exigente: “Es un equipo sólido. Tendremos que jugar a un gran nivel. Es un rival que tiene calidad y talento. Tiene ese ADN sudamericano que los hace tenaces. No están en los octavos de final por casualidad”.

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