“Un partido que casi le cuesta el Mundial”: en Argentina no esconden el sufrimiento por el que pasaron contra Cabo Verde

Argentina sufrió mucho más de lo que esperaba en Miami. Este viernes, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, necesitó ir a la prórroga para derrotar por 3-2 al humilde seleccionado de Cabo Verde, que ya había mostrado sus credenciales ante España y Uruguay en la fase de grupos. En los medios de comunicación transandinos no escondieron el drama que vivió su elenco para clasificar.

Diario Olé tituló: “Increíble y agónico: Argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde en el alargue y está en octavos de final”. En el inicio de su crónica, escribieron que esto no era lo que esperaban encontrarse: “Sufrido. Más sufrido de lo esperado. Por más que ya dos campeones del mundo como España y Uruguay los habían sufrido, Argentina sabía que era mucho más que Cabo Verde. No se trata de subestimar a nadie, sino que la realidad del juego de ambos marcaba que más allá de solidez que habían mostrado, la Scaloneta venía haciendo un Mundial que no imaginaba necesitar 120 minutos para ganarle, ni a un Dibu Martínez sacando un tiro impresionante y un mano a mano en el área chica al final”.

Foto: selección de Argentina en X.

El análisis de La Nación fue bastante parecido, aunque hicieron énfasis en que casi se quedan fuera: “Argentina ganó un partido que casi le cuesta el Mundial”, titularon. “La selección argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en un partido mucho más complejo de lo esperado y necesitó del tiempo suplementario para sellar la clasificación a los octavos de final del Mundial”, añadieron.

Por último, en TyC Sports fueron algo más allá y utilizaron el término “infarto” para definir el duelo ante los africanos: “En un partido para el infarto, la Selección Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en el alargue y se metió en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, la Albiceleste le ganó a los africanos, que lo empataron en dos oportunidades por Deroy Duarte y Sindy Lopes Cabral”.

Cabe destacar que el próximo partido de la albiceleste por la ronda de los 16 mejores del torneo será ante Egipto, el próximo martes 7 de julio a las 12.00 horas de Chile.