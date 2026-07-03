Las lágrimas de Mohamed Salah tras histórica clasificación de Egipto en el Mundial: “Era el partido de nuestras vidas”

La selección de Egipto se anotó con el triunfo más importante de su historia. En los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el combinado africano superó por primera vez una fase de eliminación directa: tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, se impuso por 4-2 en los penales a Australia.

Por esta gesta, Mohamed Salah, que carga con la responsabilidad de ser la gran figura del equipo, evidenció toda su emoción tras matricularse dentro de las 16 mejores escuadras de la cita planetaria. "Hicimos historia, mis compañeros y yo. Les dije que este partido era el partido de nuestras vidas. Ganamos el partido y estoy muy feliz”, declaró a beIN SPORTS, mientras rompía en llanto.

Las lágrimas del legendario delantero del Liverpool son el reflejo de la importancia de este logro para el elenco de los Faraones. Ahora, esperan por el rival en los octavos: “¿Enfrentarse a Messi? Podría suceder, pero tenemos que esperar al partido de Argentina contra Cabo Verde”, sentenció.

Mo Salah y Egipto clasificaron a octavos de final. Foto: Xinhua. Xinhua News Agency.All Rights Reserved

En el mismo tono emotivo, el entrenador Hossan Hassan lanzó una especial dedicatoria. “Felicitaciones a Egipto, al mundo árabe y a África. Hemos honrado el fútbol árabe y africano. Ojalá hubiéramos ganado para alegrar al gran pueblo egipcio, que protagonizó una gran gesta y fue uno de los aficionados más numerosos del torneo. ¡Enhorabuena a todos!“, partió diciendo.

“Dios nos está bendiciendo por el bien de los aficionados, y le pedí a dios que nos concediera el éxito por el bien del pueblo egipcio, en todo el mundo. Quiero hablar del pueblo palestino y de la alegría que sintieron por nosotros. Mi corazón y mi alma están con ellos. Que dios les conceda el éxito y la victoria, y tenga misericordia de sus mártires. Dedico esta victoria al pueblo egipcio y al pueblo palestino”, agregó.