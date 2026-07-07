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    Política

    Senado pone fecha a votación de la megarreforma: será el 15 de julio y hasta total despacho

    Tras ser votada en Medio Ambiente, el proyecto deberá pasar por las comisiones de Trabajo y Hacienda.

    Por 
    Arturo León
     
    José Miguel Wilson
    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante una sesión de la comisión de Medio Ambiente. Dedvi Missene

    Los comités del Senado confirmaron el cronograma para la recta final del megaproyecto de Reconstrucción Nacional y definió que la iniciativa será votada en Sala hasta su total despacho el próximo miércoles 15 de julio.

    Tras la aprobación de la idea de legislar el pasado 24 de junio, la megarreforma comenzó a ser votada este martes en particular (artículo por artículo, punto por punto) en la comisión de Medio Ambiente, y luego será el turno en Trabajo y finalmente en Hacienda.

    Antes, los comités respaldaron el acuerdo alcanzado el viernes en la segunda reunión de la mesa política impulsada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, mediante el cual se ampliaron los plazos para la presentación de indicaciones al proyecto. La decisión fue ratificada de manera unánime, dando curso al nuevo cronograma que busca facilitar las negociaciones en torno a materias clave de la iniciativa.

    De esta manera, los nuevos plazos para el ingreso de indicaciones quedaron establecidos de la siguiente manera: comisión de Medio Ambiente, se cerraron ayer a las 20:00 horas; comisión de Trabajo, hasta el mediodía del miércoles 8 de julio; y comisión de Hacienda, hasta las 20:00 del jueves 9 de julio.

    Actualmente, la Comisión de Medio Ambiente se encuentra analizando las 207 indicaciones presentadas por el Ejecutivo y por senadores tanto del oficialismo como de la oposición, correspondientes al capítulo ambiental de la iniciativa.

    Más sobre:Reconstrucción NacionalMegarreformaJorge QuirozPaulina NúñezGobiernoSenadoPolítica

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