Los primeros lineamientos del gobierno sobre los cambios que busca impulsar al mercado de capitales

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció recientemente que el gobierno está trabajando en una reforma al mercado de capitales que “tenemos muy avanzada”, sin entregar mayores detalles.

El coordinador de mercado de capitales de esa cartera, Eugenio Symon, está encabezando la elaboración del proyecto que planean presentar en el Congreso una vez aprobada la megarreforma, y con ese fin, ha estado trabajando en coordinación con el Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Este martes, por primera vez, Symon delineó la hoja de ruta que tiene en mente el gobierno, en un panel organizado por Clapes UC, donde también participaron la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, y el presidente del Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales, Mauricio Larraín.

“El mercado de capitales es el motor de nuestra economía, es el corazón que alimenta el proceso de crecimiento, la canalización de inversión, el desarrollo y el bienestar”, comentó Symon.

Luis Barriga Abarca Fotografo Ch

Sostuvo que “el sector privado es el motor que va a desarrollar nuestro mercado de capitales, y las puertas del ministerio están abiertas a las propuestas, sugerencias y opiniones de este sector”.

Enfatizó que “en eso tenemos que trabajar todos, es una tarea en conjunto. No es una tarea ni del regulador, ni del Ejecutivo, ni de la academia. El sector privado es el que tiene que promover, desarrollar y presentar propuestas concretas, y de alguna forma, aunque parezca un poquito tóxico, tiene que insistir. En eso, de alguna forma, estamos”.

Symon coincidió con Tornel en que hay que “incorporar una agenda de simplificación regulatoria. Eso es algo que es ampliamente consensuado por todos los agentes. Simplificar la emisión de bonos, simplificar la inscripción en el registro de valores, agilizar las autorizaciones de la CMF. Ha insistido la presidenta (de la CMF) que uno de los propósitos de su gestión es agilizar los procesos internos de la CMF. Facilitar la creación de fondos, revisar duplicidades regulatorias”.

Luego se refirió a la infraestructura financiera: “Tenemos una misión y una obligación si queremos integrar al resto del mundo, si queremos atraer a inversionistas financieros internacionales. Y no solo financieros, sino que inversión real. O integrarnos con el resto de los países de Latinoamérica, en términos de la gestión y administración de inversiones. Tenemos que conectarnos tecnológicamente, y nuestro sistema, nuestra infraestructura, tiene que estar conectada”.

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Por ejemplo, mencionó “Euroclear, que hoy día utilizamos, mayor participación de los inversionistas extranjeros en bonos locales, mercado de repos, mercado de derivados y liquidación internacional, CLS. En algún momento tenemos que trabajar y conducirnos a esa integración internacional”.

También apuntó a un desarrollo del mercado de renta fija: “El mercado de deuda es la principal fuente de financiamiento de nuestra economía, de nuestras empresas, de nuestras personas. Ese es un mercado enorme, gigante, que tenemos que darle más cuerpo y más prioridad”.

Al respecto, añadió que el Ministerio de Hacienda está trabajando en “implementar un desarrollo de formadores de mercado. Eso nos va a llevar a diseñar plataformas en las cuales pueda operar el mercado primario de deuda”.

Recordó que Chile “ha incrementado su deuda, tanto en moneda local, como en moneda internacional, de forma significativa (...) Y ese proceso tiene que ordenarse, tiene que transparentarse, y tiene que permitir que inversionistas extranjeros participen en ese mercado con las mismas normas, reglas y procedimientos que operan a nivel internacional. No tenemos para qué inventar la rueda”.

En esa línea, dijo que “vamos a seguir anunciando avances en ese proceso. Y complementado eso, con todo el desarrollo del mercado de Repos”. Por otra parte, también señaló que “el mercado de bonos corporativos tenemos que desarrollarlo”.

Asimismo, se refirió al financiamiento hipotecario: “Hemos conversado muchas veces y en muchas oportunidades sobre el desarrollo de este mercado (...) Y también el mercado secundario de renta fija, es algo que tenemos que perfeccionar y mejorar”.

Por su parte, Mauricio Larraín explicó que han estado ayudando al coordinador de mercados capitales, “con reuniones semanales, ya no con propuestas a mil metros de altura, sino que ya ir a los detalles: ¿qué inciso, de qué artículo, de qué ley hay que cambiar para poder abordar los objetivos que estamos buscando?“.

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Luego Larraín agregó: “No quiero entrar en detalles, pero estamos trabajando en el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), relativo al impuesto a ganancias de capital para las acciones. Otra cosa muy importante, es el 104, tiene que ver con los bonos. En este momento hay fricciones que dificultan que los inversionistas extranjeros puedan comprar emisiones de bonos locales. Estamos estudiando y tratando de proveer expertise técnico a la coordinación de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, de cómo ir eliminando esas fricciones. El 108, de la ley de LIR también, que tiene que ver con la tributación del mundo de los fondos”.

Lineamientos de la CMF

Catherine Tornel también entregó sus lineamientos. “Hay un tremendo espacio para, desde las políticas públicas, impulsar el mercado financiero”, dijo.

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La presidenta de la CMF sostuvo que están “trabajando en los compendios de normas financieras. Hemos revisado más de 300 normas. El objetivo ahí es ordenar la normativa, hacerla clara, entendible, y también modernizarla. Porque la regulación tiene que ser dinámica y tiene que irse adecuando a los nuevos modelos de negocio, y creemos que el mercado financiero está cambiando rápidamente, por lo tanto, la regulación debe ir adecuándose”. Enfatizó que debe haber una “regulación flexible, pero supervisión dura”.

Tornel recordó que la CMF tiene “como meta primordial” avanzar hacia “una correcta medición de los riesgos”. En el mundo bancario eso lo permite la regulación actual mediante Basilea III, “y para el mundo de las compañías de seguros, es lo que nos permitiría hacer el proyecto de ley que estamos tratando que el Ministerio de Hacienda lo tome, de capital basado en riesgo para compañías de seguros”.