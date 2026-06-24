SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los primeros lineamientos del gobierno sobre los cambios que busca impulsar al mercado de capitales

    En medio de la reforma al mercado de capitales que está elaborando el Ejecutivo, el coordinador de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, Eugenio Symon, hizo un llamado al sector privado a presentar propuestas. También comentó los temas en que están avanzando.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Coordinador de mercado de capitales de Hacienda, Eugenio Symon. Luis Barriga Abarca Fotografo Ch

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció recientemente que el gobierno está trabajando en una reforma al mercado de capitales que “tenemos muy avanzada”, sin entregar mayores detalles.

    El coordinador de mercado de capitales de esa cartera, Eugenio Symon, está encabezando la elaboración del proyecto que planean presentar en el Congreso una vez aprobada la megarreforma, y con ese fin, ha estado trabajando en coordinación con el Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Este martes, por primera vez, Symon delineó la hoja de ruta que tiene en mente el gobierno, en un panel organizado por Clapes UC, donde también participaron la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, y el presidente del Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales, Mauricio Larraín.

    “El mercado de capitales es el motor de nuestra economía, es el corazón que alimenta el proceso de crecimiento, la canalización de inversión, el desarrollo y el bienestar”, comentó Symon.

    Luis Barriga Abarca Fotografo Ch

    Sostuvo que “el sector privado es el motor que va a desarrollar nuestro mercado de capitales, y las puertas del ministerio están abiertas a las propuestas, sugerencias y opiniones de este sector”.

    Enfatizó que “en eso tenemos que trabajar todos, es una tarea en conjunto. No es una tarea ni del regulador, ni del Ejecutivo, ni de la academia. El sector privado es el que tiene que promover, desarrollar y presentar propuestas concretas, y de alguna forma, aunque parezca un poquito tóxico, tiene que insistir. En eso, de alguna forma, estamos”.

    Symon coincidió con Tornel en que hay que “incorporar una agenda de simplificación regulatoria. Eso es algo que es ampliamente consensuado por todos los agentes. Simplificar la emisión de bonos, simplificar la inscripción en el registro de valores, agilizar las autorizaciones de la CMF. Ha insistido la presidenta (de la CMF) que uno de los propósitos de su gestión es agilizar los procesos internos de la CMF. Facilitar la creación de fondos, revisar duplicidades regulatorias”.

    Luego se refirió a la infraestructura financiera: “Tenemos una misión y una obligación si queremos integrar al resto del mundo, si queremos atraer a inversionistas financieros internacionales. Y no solo financieros, sino que inversión real. O integrarnos con el resto de los países de Latinoamérica, en términos de la gestión y administración de inversiones. Tenemos que conectarnos tecnológicamente, y nuestro sistema, nuestra infraestructura, tiene que estar conectada”.

    Luis Barriga Abarca Fotografo Ch

    Por ejemplo, mencionó “Euroclear, que hoy día utilizamos, mayor participación de los inversionistas extranjeros en bonos locales, mercado de repos, mercado de derivados y liquidación internacional, CLS. En algún momento tenemos que trabajar y conducirnos a esa integración internacional”.

    También apuntó a un desarrollo del mercado de renta fija: “El mercado de deuda es la principal fuente de financiamiento de nuestra economía, de nuestras empresas, de nuestras personas. Ese es un mercado enorme, gigante, que tenemos que darle más cuerpo y más prioridad”.

    Al respecto, añadió que el Ministerio de Hacienda está trabajando en “implementar un desarrollo de formadores de mercado. Eso nos va a llevar a diseñar plataformas en las cuales pueda operar el mercado primario de deuda”.

    Recordó que Chile “ha incrementado su deuda, tanto en moneda local, como en moneda internacional, de forma significativa (...) Y ese proceso tiene que ordenarse, tiene que transparentarse, y tiene que permitir que inversionistas extranjeros participen en ese mercado con las mismas normas, reglas y procedimientos que operan a nivel internacional. No tenemos para qué inventar la rueda”.

    En esa línea, dijo que “vamos a seguir anunciando avances en ese proceso. Y complementado eso, con todo el desarrollo del mercado de Repos”. Por otra parte, también señaló que “el mercado de bonos corporativos tenemos que desarrollarlo”.

    Asimismo, se refirió al financiamiento hipotecario: “Hemos conversado muchas veces y en muchas oportunidades sobre el desarrollo de este mercado (...) Y también el mercado secundario de renta fija, es algo que tenemos que perfeccionar y mejorar”.

    Por su parte, Mauricio Larraín explicó que han estado ayudando al coordinador de mercados capitales, “con reuniones semanales, ya no con propuestas a mil metros de altura, sino que ya ir a los detalles: ¿qué inciso, de qué artículo, de qué ley hay que cambiar para poder abordar los objetivos que estamos buscando?“.

    Luis Barriga Abarca Fotografo Ch

    Luego Larraín agregó: “No quiero entrar en detalles, pero estamos trabajando en el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), relativo al impuesto a ganancias de capital para las acciones. Otra cosa muy importante, es el 104, tiene que ver con los bonos. En este momento hay fricciones que dificultan que los inversionistas extranjeros puedan comprar emisiones de bonos locales. Estamos estudiando y tratando de proveer expertise técnico a la coordinación de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, de cómo ir eliminando esas fricciones. El 108, de la ley de LIR también, que tiene que ver con la tributación del mundo de los fondos”.

    Lineamientos de la CMF

    Catherine Tornel también entregó sus lineamientos. “Hay un tremendo espacio para, desde las políticas públicas, impulsar el mercado financiero”, dijo.

    Luis Barriga Abarca Fotografo Ch

    La presidenta de la CMF sostuvo que están “trabajando en los compendios de normas financieras. Hemos revisado más de 300 normas. El objetivo ahí es ordenar la normativa, hacerla clara, entendible, y también modernizarla. Porque la regulación tiene que ser dinámica y tiene que irse adecuando a los nuevos modelos de negocio, y creemos que el mercado financiero está cambiando rápidamente, por lo tanto, la regulación debe ir adecuándose”. Enfatizó que debe haber una “regulación flexible, pero supervisión dura”.

    Tornel recordó que la CMF tiene “como meta primordial” avanzar hacia “una correcta medición de los riesgos”. En el mundo bancario eso lo permite la regulación actual mediante Basilea III, “y para el mundo de las compañías de seguros, es lo que nos permitiría hacer el proyecto de ley que estamos tratando que el Ministerio de Hacienda lo tome, de capital basado en riesgo para compañías de seguros”.

    Más sobre:Mercado de capitalesEugenio Symon

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiroz presiona para mantener votación de megaproyecto a pesar de pausa propuesta por presidenta del Senado

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas

    Decretan prisión preventiva para hombre acusado de asesinar a su conviviente en pleno centro de Río Claro

    Cámara aprueba con margen más ajustado acusación constitucional a exministro Grau y Senado votará en semana regional

    En medio de crisis de convivencia: RN y la UDI toman distancia de propuesta del gobierno para crear nueva instancia de coordinación

    Quiroz insiste en “error de cálculo” en cifras de deuda de gobierno de Boric, pese a que CFA descartó inconsistencias

    Lo más leído

    1.
    Quiroz por informe del CFA que descartó inconsistencias en proyecciones deuda de Boric: “Las cifras cuadran con un número que es imaginario”

    Quiroz por informe del CFA que descartó inconsistencias en proyecciones deuda de Boric: “Las cifras cuadran con un número que es imaginario”

    2.
    Ministro del Trabajo afirma que contratos por hora se deben regular bien para no generar empleos precarios

    Ministro del Trabajo afirma que contratos por hora se deben regular bien para no generar empleos precarios

    3.
    Proyecto Alto Santorini obtiene la aprobación ambiental, una iniciativa cerca del edificio Kandinsky de Concón

    Proyecto Alto Santorini obtiene la aprobación ambiental, una iniciativa cerca del edificio Kandinsky de Concón

    4.
    Experto Humberto Verdejo y propuesta eléctrica del gobierno: “Por primera vez se está haciendo un proyecto que resuelve todos los problemas estructurales”

    Experto Humberto Verdejo y propuesta eléctrica del gobierno: “Por primera vez se está haciendo un proyecto que resuelve todos los problemas estructurales”

    5.
    Sala cuna: Super de Pensiones explica cuánto bajarían beneficios del Seguro de Cesantía, pero sin afectar su sustentabilidad

    Sala cuna: Super de Pensiones explica cuánto bajarían beneficios del Seguro de Cesantía, pero sin afectar su sustentabilidad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red está disponible

    Quiroz presiona para mantener votación de megaproyecto a pesar de pausa propuesta por presidenta del Senado
    Chile

    Quiroz presiona para mantener votación de megaproyecto a pesar de pausa propuesta por presidenta del Senado

    Decretan prisión preventiva para hombre acusado de asesinar a su conviviente en pleno centro de Río Claro

    Cámara aprueba con margen más ajustado acusación constitucional a exministro Grau y Senado votará en semana regional

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas
    Negocios

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas

    Quiroz insiste en “error de cálculo” en cifras de deuda de gobierno de Boric, pese a que CFA descartó inconsistencias

    Los primeros lineamientos del gobierno sobre los cambios que busca impulsar al mercado de capitales

    El ensayo clínico que probó la primera vacuna hecha por inteligencia artificial en humanos
    Tendencias

    El ensayo clínico que probó la primera vacuna hecha por inteligencia artificial en humanos

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Ya van cinco selecciones eliminadas: Panamá cae ante Croacia y dice adiós al Mundial 2026
    El Deportivo

    Ya van cinco selecciones eliminadas: Panamá cae ante Croacia y dice adiós al Mundial 2026

    Sufre Colo Colo: la dura sanción a Javier Correa por sus declaraciones contra Nicolás Gamboa

    Adidas The Yard llevó la emoción de los penales a otro nivel junto a Gabriel Maureira y Ryann Torrero

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La opinión de Ronnie Wood de The Rolling Stones sobre Bad Bunny
    Cultura y entretención

    La opinión de Ronnie Wood de The Rolling Stones sobre Bad Bunny

    El Diablo Viste a la Moda 2 ya tiene fecha de estreno en el streaming

    Los Tres sorprenden en el Metro y anuncian show aniversario de su MTV Unplugged en Movistar Arena

    Cómo el resultado de la segunda vuelta en Colombia podría significar un triunfo para la campaña contra el narcotráfico de Trump
    Mundo

    Cómo el resultado de la segunda vuelta en Colombia podría significar un triunfo para la campaña contra el narcotráfico de Trump

    Las razones tras la suspensión de los bloqueos en Bolivia

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé
    Paula

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé

    Las barreras emocionales y sociales detrás del uso del condón

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”