SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI logra ubicar a los 64 haitianos que figuraban como inubicables en preinforme de Contraloría

    El director de la PDI, Eduardo Cerna, aseguró que "todos se encuentran bien físicamente, y la mayoría está ingresado al sistema de educación". La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, anunció que iniciarán "nuevas etapas" respecto a la situación de los niños migrantes.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La mañana de este martes, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, confirmaron que a poco más de una semana de búsqueda, se pudo ubicar a los 64 haitianos que según registros de la Contraloría estaban inubicables.

    Dicho grupo -todos niños, niñas y adolescentes (NNA) al momento de entrar al país- figuraban en esa calidad según un preinforme de la Contraloría, organismo que fiscalizó el procedimiento de ingreso de ciudadanos haitianos que arribaron al país con una visa de reunificación familiar y cuyo paradero era desconocido.

    Podemos dar cuenta hoy día que hemos ubicado a los 64 niños, de ellos, 63 se encuentran en Chile y un adolescente se encuentra en México. Los oficiales tomaron contacto con el padre, que está en Chile, y una videoconferencia con la madre de la niña, verificando que se encuentra bien”, aseguró Cerna.

    La ministra Wulf, por su parte, destacó que “hemos terminado una primera etapa de búsqueda, y los resultados son exitosos”. En esa línea, planteó que “por instrucción del Presidente de la República, desde el día jueves estamos trabajando de manera ininterrumpida en la fuerza de tarea interinstitucional destinada a esclarecer la situación de los niños que ingresaron al país mediante proceso de reunificación familiar, y cuya situación debía ser verificada”.

    Sobre el estado de los menores de edad, el jefe de la policía civil afirmó que “todos se encuentran bien físicamente, y la mayoría está ingresado al sistema de educación. Solamente en cinco de ellos no tenemos registro de que estén en el sistema de educación. Puede ser por su llegada a Chile hace poco tiempo, y más del 50% de estos jóvenes están entre los 15 y 18 años”.

    Según pudo conocer La Tercera, del total de niños de la muestra de los 64, el 18,7% tiene 17 años, 16 años (17,1%), 11 años (15,6%), 15 años (12,5%), 12 años (10,9%), 13 años (6,2%), 18 años (4,6%), 14 años (4,6%) y entre 8 y 10 años (9,3%).

    Respecto a presuntos delitos de los que niños, niñas y adolescentes pudieron ser víctimas, Cerna planteó que “no hay nada acreditado ni de tráfico, ni de trata, no hay nada”. “Todos ingresaron bajo la modalidad de una visa de reunificación, los 63 adolescentes que están en Chile (...) están todos como migrantes regulares, están con su padre, madre, hermanos, en algunos casos están con tíos, primos, padrastros, están con un adulto que tiene algún tipo de relación o vinculación con ellos”, concluyó el director general de la PDI.

    EdadNº casos
    82
    92
    102
    1110
    127
    134
    143
    158
    1611
    1712
    183

    Una nueva etapa

    La ministra Wulf destacó el trabajo que se realizó desde que se conoció el preinforme y que derivó en plantear cinco líneas de acción, las que iban desde identificar a los NNA que aparecían en el informe y hasta el trabajo conjunto entre municipios, la PDI y otros servicios públicos para confirmar y verificar la información respecto a los menores de edad.

    En esa línea, afirmó que tras conocerse la ubicación de los 64 NNA que se encontraban inubicables, ahora se da paso a una nueva etapa y que apunta a una mirada más integral respecto a la situación de los menores de edad migrantes.

    Ahora pasamos a una nueva fase, donde aparte de tener que verificar el estado general de las reunificaciones familiares en términos preventivos, tenemos que asegurarnos de que los niños estén escolarizados, estén bien y podamos eliminar las diferentes brechas que demuestra el Estado de Chile en sus diversas instituciones”, afirmó la ministra.

    Sobre la nueva etapa, la titular de Desarrollo Social planteó que “nuestro trabajo recién comienza, porque como ministerio no solo estamos encargados de resolver esta tarea y de resolver y establecer la situación sobre la muestra del preinforme de Contraloría, sino que queremos dar certezas y seguridades sobre el bienestar de todos los niños de nuestro país. Los haitianos, los chilenos, todos los que son sujetos de protección y a quienes debemos proteger de la vulneración”.

    Según detalló la autoridad de gobierno, "lo que corresponde ahora es que las Oficinas Locales de la Niñez monitoreen las reunificaciones cargadas desde su plataformas y evalúen el estado de estas".

    Además de eso, agregó, también se avanzará en la “revisión integral de niños y adolescentes que llegaron al país mediante vuelos chárter entre 2022 y 2025 para conocer su situación actual y verificar su acceso efectivo a derechos fundamentales como educación y salud” y “la activación de mecanismos de protección y acompañamiento en aquellos casos donde se requiere una intervención del Estado”.

    Por último, adelantó Wulf, además se avanzará en el “fortalecimiento de los protocolos de coordinación, seguimiento y trazabilidad entre las instituciones involucradas, para que podamos corregir las brechas de información y que este caso, sin duda, evidencia”.

    Más sobre:Niños haitianosHaitianosMigracionesPDIContraloría

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiroz presiona para mantener votación de megaproyecto a pesar de pausa propuesta por presidenta del Senado

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas

    Decretan prisión preventiva para hombre acusado de asesinar a su conviviente en pleno centro de Río Claro

    Cámara aprueba con margen más ajustado acusación constitucional a exministro Grau y Senado votará en semana regional

    En medio de crisis de convivencia: RN y la UDI toman distancia de propuesta del gobierno para crear nueva instancia de coordinación

    Quiroz insiste en “error de cálculo” en cifras de deuda de gobierno de Boric, pese a que CFA descartó inconsistencias

    Lo más leído

    1.
    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    2.
    Realizan allanamientos en búsqueda de responsables de la muerte de niño en encerrona: hay al menos un detenido

    Realizan allanamientos en búsqueda de responsables de la muerte de niño en encerrona: hay al menos un detenido

    3.
    Torrealba no se rinde: exalcalde pide reabrir investigación y enumera diligencias contra su círculo de hierro

    Torrealba no se rinde: exalcalde pide reabrir investigación y enumera diligencias contra su círculo de hierro

    4.
    Menor de edad muere tras robo de vehículo en San Bernardo: habría sido arrastrado en la huida de los delincuentes

    Menor de edad muere tras robo de vehículo en San Bernardo: habría sido arrastrado en la huida de los delincuentes

    5.
    Decretan prisión preventiva para hombre acusado de asesinar a su conviviente en pleno centro de Río Claro

    Decretan prisión preventiva para hombre acusado de asesinar a su conviviente en pleno centro de Río Claro

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red está disponible

    Quiroz presiona para mantener votación de megaproyecto a pesar de pausa propuesta por presidenta del Senado
    Chile

    Quiroz presiona para mantener votación de megaproyecto a pesar de pausa propuesta por presidenta del Senado

    Decretan prisión preventiva para hombre acusado de asesinar a su conviviente en pleno centro de Río Claro

    Cámara aprueba con margen más ajustado acusación constitucional a exministro Grau y Senado votará en semana regional

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas
    Negocios

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas

    Quiroz insiste en “error de cálculo” en cifras de deuda de gobierno de Boric, pese a que CFA descartó inconsistencias

    US$6.200 millones de deuda adicional: la disyuntiva de Hacienda entre presionar las tasas locales o exponer más al país a monedas extranjeras

    El ensayo clínico que probó la primera vacuna hecha por inteligencia artificial en humanos
    Tendencias

    El ensayo clínico que probó la primera vacuna hecha por inteligencia artificial en humanos

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Ya van cinco selecciones eliminadas: Panamá cae ante Croacia y dice adiós al Mundial 2026
    El Deportivo

    Ya van cinco selecciones eliminadas: Panamá cae ante Croacia y dice adiós al Mundial 2026

    Sufre Colo Colo: la dura sanción a Javier Correa por sus declaraciones contra Nicolás Gamboa

    Adidas The Yard llevó la emoción de los penales a otro nivel junto a Gabriel Maureira y Ryann Torrero

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La opinión de Ronnie Wood de The Rolling Stones sobre Bad Bunny
    Cultura y entretención

    La opinión de Ronnie Wood de The Rolling Stones sobre Bad Bunny

    El Diablo Viste a la Moda 2 ya tiene fecha de estreno en el streaming

    Los Tres sorprenden en el Metro y anuncian show aniversario de su MTV Unplugged en Movistar Arena

    Cómo el resultado de la segunda vuelta en Colombia podría significar un triunfo para la campaña contra el narcotráfico de Trump
    Mundo

    Cómo el resultado de la segunda vuelta en Colombia podría significar un triunfo para la campaña contra el narcotráfico de Trump

    Las razones tras la suspensión de los bloqueos en Bolivia

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé
    Paula

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé

    Las barreras emocionales y sociales detrás del uso del condón

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”