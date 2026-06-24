PDI logra ubicar a los 64 haitianos que figuraban como inubicables en preinforme de Contraloría

La mañana de este martes, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, confirmaron que a poco más de una semana de búsqueda, se pudo ubicar a los 64 haitianos que según registros de la Contraloría estaban inubicables.

Dicho grupo -todos niños, niñas y adolescentes (NNA) al momento de entrar al país- figuraban en esa calidad según un preinforme de la Contraloría, organismo que fiscalizó el procedimiento de ingreso de ciudadanos haitianos que arribaron al país con una visa de reunificación familiar y cuyo paradero era desconocido.

“ Podemos dar cuenta hoy día que hemos ubicado a los 64 niños, de ellos, 63 se encuentran en Chile y un adolescente se encuentra en México . Los oficiales tomaron contacto con el padre, que está en Chile, y una videoconferencia con la madre de la niña, verificando que se encuentra bien”, aseguró Cerna.

La ministra Wulf, por su parte, destacó que “hemos terminado una primera etapa de búsqueda, y los resultados son exitosos”. En esa línea, planteó que “por instrucción del Presidente de la República, desde el día jueves estamos trabajando de manera ininterrumpida en la fuerza de tarea interinstitucional destinada a esclarecer la situación de los niños que ingresaron al país mediante proceso de reunificación familiar, y cuya situación debía ser verificada”.

Sobre el estado de los menores de edad, el jefe de la policía civil afirmó que “todos se encuentran bien físicamente, y la mayoría está ingresado al sistema de educación . Solamente en cinco de ellos no tenemos registro de que estén en el sistema de educación. Puede ser por su llegada a Chile hace poco tiempo, y más del 50% de estos jóvenes están entre los 15 y 18 años”.

Según pudo conocer La Tercera, del total de niños de la muestra de los 64, el 18,7% tiene 17 años, 16 años (17,1%), 11 años (15,6%), 15 años (12,5%), 12 años (10,9%), 13 años (6,2%), 18 años (4,6%), 14 años (4,6%) y entre 8 y 10 años (9,3%).

Respecto a presuntos delitos de los que niños, niñas y adolescentes pudieron ser víctimas, Cerna planteó que “no hay nada acreditado ni de tráfico, ni de trata, no hay nada”. “Todos ingresaron bajo la modalidad de una visa de reunificación, los 63 adolescentes que están en Chile (...) están todos como migrantes regulares, están con su padre, madre, hermanos, en algunos casos están con tíos, primos, padrastros, están con un adulto que tiene algún tipo de relación o vinculación con ellos”, concluyó el director general de la PDI.

Edad Nº casos 8 2 9 2 10 2 11 10 12 7 13 4 14 3 15 8 16 11 17 12 18 3

Una nueva etapa

La ministra Wulf destacó el trabajo que se realizó desde que se conoció el preinforme y que derivó en plantear cinco líneas de acción, las que iban desde identificar a los NNA que aparecían en el informe y hasta el trabajo conjunto entre municipios, la PDI y otros servicios públicos para confirmar y verificar la información respecto a los menores de edad.

En esa línea, afirmó que tras conocerse la ubicación de los 64 NNA que se encontraban inubicables, ahora se da paso a una nueva etapa y que apunta a una mirada más integral respecto a la situación de los menores de edad migrantes.

“ Ahora pasamos a una nueva fase, donde aparte de tener que verificar el estado general de las reunificaciones familiares en términos preventivos , tenemos que asegurarnos de que los niños estén escolarizados, estén bien y podamos eliminar las diferentes brechas que demuestra el Estado de Chile en sus diversas instituciones”, afirmó la ministra.

Sobre la nueva etapa, la titular de Desarrollo Social planteó que “nuestro trabajo recién comienza, porque como ministerio no solo estamos encargados de resolver esta tarea y de resolver y establecer la situación sobre la muestra del preinforme de Contraloría, sino que queremos dar certezas y seguridades sobre el bienestar de todos los niños de nuestro país. Los haitianos, los chilenos, todos los que son sujetos de protección y a quienes debemos proteger de la vulneración”.

Según detalló la autoridad de gobierno, " lo que corresponde ahora es que las Oficinas Locales de la Niñez monitoreen las reunificaciones cargadas desde su plataformas y evalúen el estado de estas".

Además de eso, agregó, también se avanzará en la “revisión integral de niños y adolescentes que llegaron al país mediante vuelos chárter entre 2022 y 2025 para conocer su situación actual y verificar su acceso efectivo a derechos fundamentales como educación y salud” y “la activación de mecanismos de protección y acompañamiento en aquellos casos donde se requiere una intervención del Estado”.

Por último, adelantó Wulf, además se avanzará en el “fortalecimiento de los protocolos de coordinación, seguimiento y trazabilidad entre las instituciones involucradas, para que podamos corregir las brechas de información y que este caso, sin duda, evidencia”.