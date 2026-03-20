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    Boric reaparecerá en el congreso ideológico del FA que parte este fin de semana

    La instancia pretende hacer una revisión de su experiencia en el congreso, en la presidencia y en hitos como el estallido social y la Convención Constitucional.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    David Tralma

    Este sábado, cuando se cumplen 10 días desde que dejó La Moneda, el expresidente Gabriel Boric tendrá su primera aparición en una actividad pública. Lo hará en el congreso ideológico del Frente Amplio (FA), el partido en que milita.

    El evento se realizará a las 9:30 horas, en el aula magna de la Universidad de Santiago (USACH), en Estación Central. Están convocados todos los militantes de la colectividad, incluidas las exautoridades que, junto a Boric, dejaron el poder el pasado 11 de marzo, día en que José Antonio Kast asumió la presidencia.

    Algunas de las exautoridades del FA, sin embargo, no podrán asistir por estar de vacaciones en este momento. Desde el FA no limitaron la invitación a integrantes del partido: también se extendió a exministros de otras colectividades, como Carolina Tohá (PPD) y la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC), entre otros.

    Hasta el cierre de esta edición, no estaba claro si Tohá y Jara asistirían. La última de ellas ha estado en viajes internacionales en los últimos días.

    La presencia de Boric es comentada como algo seguro dentro de la tienda de Esmeralda 761, aunque hasta el cierre de esta edición el equipo del exmandatario no lo reconfirmó.

    El objetivo del congreso, según han explicado algunos de sus organizadores, es analizar en detalle los hitos de la colectividad como su salto al Parlamento y a los gobiernos locales con una alta representatividad, su primer intento de llegar a La Moneda con la candidatura presidencial de la hoy senadora Beatriz Sánchez, el rol del FA en el estallido social y la Convención. Y, el más importante de todos: gobernar entre 2022 y 2026 de la mano de Boric.

    En la antesala del congreso, el jueves por la tarde, el FA celebró su comité central, instancia en que se proyectó parte del trabajo que se realizará este sábado. Además de la directiva, encabezada por Constanza Martínez y Andrés Couble, expusieron exautoridades como Antonia Orellana, Javiera Toro y Maisa Rojas, quien comenzó a militar este año en la colectividad.

    Sin embargo, el grueso de la discusión fue el debate sobre el informe de “análisis de coyuntura”, repartido entre los 102 integrantes del comité central.

    En él, según publicó La Tercera, se realizó un descarnado mea culpa en torno al actuar del gobierno del expresidente Boric. En particular, se cuestionaron seis áreas, como la manera en la que se comunicaron los logros del Ejecutivo, la estrategia que se usó para impulsar las banderas de la administración y cómo abordaron en un inicio los problemas de seguridad y migración.

    El documento se repartió entre los dirigentes antes de que iniciara la discusión, por lo que sirvió como insumo para la discusión. Como dicho informe se elaboró a raíz de una discusión del comité central anterior, no hubo mayores discrepancias con lo expuesto en el texto de 14 páginas, que se entregará la próxima semana a toda la militancia con una introducción, conclusiones y otros cambios.

    Rol opositor

    Uno de los puntos de discusión fue el nuevo rol opositor de la colectividad. En ese marco, figuras como Antonia Orellana hicieron un llamado a elegir las batallas con el gobierno de Kast, de modo de evitar las peleas menores dada la estrategia del gobierno de copar la agenda mediática en varios frentes.

    Un ejemplo que se puso al respecto fue el tema de la zanja, medida que en el FA defienden que ya se comenzó a implementar en la administración Boric, pero a la que las autoridades del sector le dedicaron mucho tiempo.

    Otro punto abordado en el comité central fue la necesidad de que la militancia pague las cuotas partidarias. En el partido calculan que reunirían un monto por sobre los $ 200 millones de pesos si es que cada moroso se pone al día. Durante los últimos días incluso hay dirigentes que han conversado sobre la posibilidad de llevar al tribunal supremo a quienes no paguen lo que deben.

    Más sobre:Frente AmplioGabriel BoricJosé Antonio KastFAConstanza Martínez

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