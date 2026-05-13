Sesiona en La Moneda la primera reunión del comité interministerial de Desarrollo Social con foco en natalidad y cuidados

Con la presencia del Presidente José Antonio Kast, pasado el mediodía de este miércoles sesionó en el Palacio de La Moneda la primera reunión del comité interministerial de Desarrollo Social con foco en natalidad y cuidados.

La instancia liderada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, contó con la participación de los titulares de Interior, Claudio Alvarado; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín.

Al finalizar el encuentro, la ministra Wulf aseguró que el objetivo de la instancia es monitorear las diferentes realidades de la ciudadanía.

“Tenemos realidades que tenemos que visibilizar, tenemos personas hoy día en situación de pobreza, que necesitan contar con políticas que tengan impacto, y para eso es clave la coordinación interministerial”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que el foco de su ministerio está en “mejorar la calidad de vida”.

“Tenemos cambios demográficos importantes, tenemos una tasa de envejecimiento que hace que nos tengamos que adaptar a esta realidad y que tengamos medidas de prevención, que pensemos en el mediano y largo plazo”, indicó.

Asimismo, aseguró que se está trabajando “por la caída sostenida que tiene nuestra tasa de natalidad. Sabemos que hay familias que quieren tener hijos pero que se encuentran con muchos obstáculos en el camino, también en el acceso a la vivienda”.

Para ello -indicó- se “está pensando en una política integral que beneficie a las personas, que necesitan de señales claras y, por sobre todo, de políticas que impacten y les ofrezcan oportunidades”.