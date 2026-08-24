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    Qualy del US Open: Christian Garin vuelve al circuito con una estrecha victoria y Tomás Barrios rompe su mala racha

    Gago necesitó tres horas y 13 minutos para superar al 444 del mundo, mientras que el chillanejo quebró una tendencia negativa de dos meses sin conocer la victoria.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay

    Volvieron a sonreír. Christian Garin (135º) y Tomás Barrios (144º) debutaron con éxito en la qualy del Abierto de Estados Unidos, después de semanas muy complejas para ambos y a menos de un mes de la trascendental serie de Copa Davis frente a España, por el paso a las Finales.

    Ambas raquetas nacionales saltaron a la cancha casi en simultáneo. Gago enfrentó al invitado local Spencer Johnson (444º), quien ofreció dura batalla durante el primer set. Sin embargo, el chileno, que volvía después de tres meses, supo aplicar su mayor oficio y terminó llevándose el partido por 7-6 (5), 4-6 y 7-6 (9), en tres horas y 13 minutos.

    El encuentro fue muy parejo en la manga inicial, pero con mucha irregularidad en el servicio de ambos. De hecho, cada uno le quebró tres veces al otro antes de llegar al tie break, donde el nuevo pupilo de Guillermo Gómez logró salir adelante gracias a su experiencia.

    Con la inyección anímica de haber ganado el desempate, el nacido en Arica se soltó y logró una ruptura en el segundo juego. No obstante, cuando todo parecía que se inclinaba hacia una victoria tranquila, los fantasmas volvieron a emerger y el norteamericano consiguió dos rupturas consecutivas y con un ace niveló el encuentro.

    En el set final, ninguno de los consiguió romper el saque y todo se definió en un match tie break, a 10 puntos, donde Garin logró remontar una desventaja inicial y aprovechó de buena manera las escasas oportunidades que tuvo frente a un gran sacador.

    Gago se medirá con el sueco Elias Ymer (204º), quien superó por 6-4 y 6-3 al uruguayo Franco Roncadelli (267º).

    Barrios regresa al triunfo

    Tomás Barrios le puso fin a semanas muy duras. El chillanejo terminó con una racha de dos meses exactos sin ganar. No conocía la victoria desde el 24 de junio, cuando superó al británico Paul Jubb en la segunda ronda de las clasificaciones de Wimbledon y desde ahí transitó un periodo difícil que derivó en la salida de su entrenador Guillermo Gómez después de más de una década.

    En su estreno en la qualy del US Open, su rival fue el boliviano Juan Carlos Prado (155º), exnúmero uno del mundo en juniors y que esta temporada ha tenido un ascenso importante. Sin embargo, Tomi logró sobreponerse y venció por 6-2, 5-7 y 6-0.

    La primera manga mostró al oriundo de la Región de Ñuble en un alto nivel ante un rival bastante errático. Dos quiebres consecutivos en el tercer y quinto juego marcaron el camino y le dieron una ventaja clara al jugador nacional.

    En el segundo parcial, Prado levantó su nivel y complicó bastante a Barrios. Una solitaria ruptura en el duodécimo juego le dio el capítulo al altiplánico y llevó todo a una definición en el tercero.

    Cuando todos pensaban que el desenlace sería muy estrecho, ocurrió todo lo contrario: la tercera raqueta nacional jugó un tenis perfecto y, con tres quiebres consecutivos, dejó en cero a su rival y timbró su pase a la segunda ronda, donde se medirá con el argentino Genaro Olivieri (222º), quien superó por 5-7, 6-4 y 7-5 al neerlandés Guy den Ouden (212º).

    Más sobre:TenisUS OpenChristian GarinTomás BarriosGuillermo GómezJuan Carlos PradoSpencer Johnson

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