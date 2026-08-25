Aduana de Iquique incauta más de 82 kilos de ketamina y cocaína ocultos en vehículo

Funcionarios de la Aduana de Iquique incautaron 51 paquetes con alcaloide de cocaína y otros 26 paquetes con ketamina, durante un procedimiento de fiscalización realizado en la Avanzada Aduanera de Quillagua.

El procedimiento se inició luego de que el vehículo fuera seleccionado para fiscalización mediante un proceso basado en el análisis de información y perfil de riesgo. Así, al someter el vehículo al examen mediante el camión escáner, las imágenes obtenidas revelaron anomalías en sectores correspondientes a los paneles laterales del vehículo. A partir de estas alertas, los funcionarios especializados realizaron una revisión física focalizada, constatando la existencia de paquetes ocultos en dichas estructuras.

El procedimiento permitió encontrar inicialmente 51 paquetes con una sustancia de color ocre, con un peso bruto de 54,4 gramos. Las pruebas de campo realizadas posteriormente arrojaron un resultado positivo para alcaloide de cocaína.

En la misma inspección fueron encontrados otros 26 paquetes con una sustancia de color blanco, con un peso bruto de 28,5 gramos, cuyo análisis mediante pruebas de campo dio resultado positivo para ketamina. En total, se incautaron 77 paquetes de sustancias ilícitas.

El director regional de la Aduana de Iquique, Ricardo Aceituno, destacó la importancia de la combinación de las distintas herramientas de fiscalización utilizadas por el Servicio.

“Este procedimiento demuestra la importancia del trabajo especializado que realizan nuestros funcionarios y de las herramientas que Aduanas utiliza para seleccionar y fiscalizar los vehículos que presentan determinados perfiles de riesgo. En este caso, el análisis preliminar permitió determinar la necesidad de someter el vehículo al control mediante el camión escáner, cuyas imágenes generaron alertas que fueron posteriormente confirmadas mediante la revisión física y las pruebas de campo”, señaló.

Aceituno agregó que “la fiscalización aduanera combina análisis de información, gestión de riesgos, tecnología y la experiencia de nuestros funcionarios. Esta integración de herramientas permite focalizar los controles y profundizar las revisiones cuando existen elementos que así lo requieren”.

Las personas involucradas y las especies incautadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con el procedimiento establecido. El informe de fiscalización consigna además la entrega de las especies a la Fiscalía y la documentación correspondiente a la cadena de custodia.