Juan Manuel Córdoba: “Este es el mejor momento del básquetbol en Chile en los últimos 60 años”

Chile enfrenta un histórico partido frente a Estados Unidos por la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027, un encuentro que grafica el gran presente del básquetbol criollo de la mano de Juan Manuel Córdoba. El coach argentino, afincado hace varios años en el país, detalla a El Deportivo las claves de su exitoso proceso y cómo vislumbra el encuentro de este jueves, a las 19.10, en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional.

¿Cómo se vive una semana histórica como esta?

Muy contento de estar en la segunda ronda y con posibilidades de seguir luchando esa clasificación al Mundial, que sabemos que es sumamente difícil, pero las chances están, así que estamos muy contentos de poder seguir en carrera en el camino de Qatar 2027 y fundamentalmente también de tener un partido histórico; de poder recibir al número uno del ranking mundial, al último campeón olímpico aquí en Santiago.

¿Imaginó al comienzo de su proceso que iba a estar viviendo esta instancia?

Sí, siempre supe que más temprano que tarde íbamos a poder dar un salto de calidad como lo estamos haciendo, independientemente de todos los problemas, las dificultades, las lesiones, las ausencias de los jugadores... Sabía que más temprano que tarde íbamos a poder estar disfrutando de este, que es el mejor momento de los últimos 60 años del básquetbol de Chile. Estamos en la mejor colocación desde que existe el ranking FIBA. Estoy contento. Lo esperaba, pero pasa que a veces hay ansiedad porque las cosas que ocurren antes de tiempo pueden generar alguno que otro conflicto o problema. Pero los que sabemos del proceso y conocemos la generación de jugadores hace muchos años, sabíamos que en algún momento iba a llegar esta posibilidad que estamos viviendo ahora y obviamente todavía tenemos que seguir creciendo.

Este equipo se está acostumbrando a hacer historia con triunfos notables. Ahora viene Estados Unidos. ¿Cuál es la clave ante un rival de ese nivel?

Tuvimos triunfos históricos contra Argentina, al que le ganamos después de 70 años; a Uruguay después de 50 y a Venezuela después de 45; victorias que no se daban hace tiempo, como el caso de República Dominicana, México y Cuba. Tenemos que seguir creciendo como equipo para competir contra el número uno del ranking y obviamente tenemos que jugar al 101% de nuestras posibilidades. Y eso nos hace mejorar. Además, creo que hace muchísimos años, 67 creo, que Chile no juega con Estados Unidos. Seguramente nos tendremos que ir acostumbrando, porque después en febrero tenemos que ir a California.

Un desafío exigente...

Sí, hay que ir aprendiendo a enfrentar a mejores para ir buscándole la vuelta y ver por dónde le podemos hacer daño. Tenemos planificado dónde creemos nosotros que podemos hacer algún daño y dónde nos tenemos que cuidar para que no nos pisoteen. Pero una cosa es lo planificado, lo pensado, lo racional... y otra cosa es lo que va a pasar el día después en el campo de juego.

Por otro lado, si bien no es un equipo estelar, Estados Unidos trae a muchas figuras con pasos en la NBA y por Europa. ¿Cómo se afronta esa realidad?

Es algo a lo que tenemos que ir acostumbrándonos. Es un derecho que nos dan los chicos para enfrentar a un equipo que trae nueve de doce jugadores que tienen pasos en la NBA, que son actualmente jugadores de la Euroliga, entre ellos el máximo goleador histórico de la Euroliga (Mike James), dos con actual presente en la NBA... Tenemos que ir aprendiendo cómo ir resolviendo los problemas que nos van a presentar jugadores que tienen un estándar superior al nuestro; que tienen un mejor recorrido, mayor potencia, mejor calidad técnica, tamaño, más rápidos, etc. Lo importante acá es que nosotros todos los días podamos ir mejorando la mejor versión de nuestro equipo, mantenernos en el tiempo y seguir creciendo como selección, que es lo más importante.

Pasando a otro tema. ¿Cómo tomó el retiro de Nicolás Carvacho? ¿Lo sorprendió?

Para mí no fue sorpresivo ahora, sino que cuando me lo presentó. No lo tuvimos en ninguno de los seis partidos de la primera ronda, producto de lesiones. Pienso que lo principal es no olvidar que los jugadores son personas, son seres humanos, tienen sentimientos, emociones y que tienen que cuidar su salud mental y física, y Nico tiene todo el deseo de poder seguir aportando a la Selección. En este momento de su vida y de su carrera, cree que lo mejor es dar un paso al costado del básquetbol profesional. Tenemos que estar para él, para que se recupere, se ponga bien, y ojalá en la ventana de noviembre o la de enero esté recuperado y pueda seguir aportando a la Selección. Siempre lo hemos considerado porque es uno de los jugadores más importantes que tenemos, y se tendrá que ganar un lugar como siempre lo ha hecho él y todos los que vienen.

Aunque parece ser que su decisión es dejar la actividad...

Él quiere proyectarse como entrenador, entonces va a tener un plan de asistente, pero ahora en cancha en su universidad, donde él fue figura y estrella; un jugador de entrenamientos que no va a jugar partidos, pero va a estar haciendo las veces de un jugador rival cuando se prepara un partido. Va a estar trabajando con jugadores que compiten todas las semanas en el básquetbol universitario.

¿Cómo proyecta su proceso al frente de la Selección?

Vamos a luchar por esa posibilidad de clasificar a Qatar, pero siento que los procesos, para poder sostenerlos en el tiempo, no pueden depender de un resultado ocasional. Creo que hay que ir construyéndolos con pasos seguros, estables en el tiempo, y creo que algo importante para nosotros es que ojalá podamos tener la Copa América 2029 en Chile. Así como el femenino tuvo su oportunidad el año pasado, los chicos se han ganado la oportunidad de tener la copa acá en 2029.

Eso sería un hito...

Sería un gran paso adelante para el básquetbol de Chile. Además, pensamos en cuatro años más, en lograr la clasificación al Mundial de París 2031. Es por lo que vamos a trabajar y también estamos en manos de la gente que dirige el básquetbol en Chile, del Ministerio del Deporte, del gobierno, y todo lo que pueda hacer que se entienda que el básquetbol está dando una muestra suficiente de su crecimiento y de su trabajo en el tiempo.