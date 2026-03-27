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    Las estimaciones de Indisa sobre las pérdidas de Clínica Las Condes en 2025

    En sus estados financieros al término del año pasado, Indisa reportó ganancias por $15.660 millones, y además informó sus pérdidas proyectadas por su inversión en CLC.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    La cirugía administrativa de CLC: despidos, médicos de vuelta y una nueva hoja de ruta. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Clínica Las Condes (CLC) aún no ha reportado sus estados financieros para el cierre del 2025, pero Indisa, uno de sus dos principales accionistas, publicó los suyos y proyectó fuertes pérdidas para la compañía.

    Para el término del 2025 Indisa exhibió ganancias por $15.660 millones, lo que implicó un alza de 155,2% respecto del ejercicio previo.

    En su análisis razonado, explicó que “este mejor resultado se debe principalmente a mayores ingresos operacionales por el crecimiento de actividad y ocupación, como asimismo a mayor eficiencia en los costos operacionales en ambas sucursales y a la continua consolidación de la Clínica Indisa Maipú”.

    Al mismo tiempo, detalló que “la utilidad del ejercicio 2025 incluye efectos extraordinarios como el registro en resultado no operacional de la inversión en Clínica Las Condes y, por otra parte, en los gastos de administración y venta, la amortización de intangibles”.

    EuroAmerica e Indisa compraron en partes iguales el 55,75% de CLC a inicios del 2025, porcentaje por el que pagaron US$ 40 millones. En el transcurso del año la primera aumentó su participación en la propiedad y actualmente controla CLC con el 29,6%, mientras que Indisa tiene un 28,78%.

    Por ello, Indisa consolida en sus resultados la operación de CLC. En la nota 11 de sus estados financieros, donde detalla su participación en las ganancias o pérdidas de sus inversiones, Indisa detalló que al 31 de diciembre del 2025, si bien no se han publicado los resultados de Clínica Las Condes, registró una pérdida de $15.158 millones por su inversión en dicha clínica compañía, cifra que se basó “en la pérdida del período registrada en los estados financieros de Clínica Las Condes al 30 de septiembre de 2025 publicados en la página web de la Comisión para el Mercado Financiero y en una estimación de la pérdida para el cuarto trimestre de 2025″.

    Indisa detalló que la cifra se registró “a fin de reconocer la inversión al método de la participación según lo requerido por NIC 28″. Dicha norma establece que las empresas deben contabilizar en sus resultados las ganancias o pérdidas provenientes de aquellas firmas donde posean entre el 20% y 50% del capital.

    En el caso de CLC, Indisa posee el 28,7838% de participación, por lo que los $15.158 millones que reconoce como pérdida corresponden exclusivamente a dicho porcentaje. En base a dicho dato, el 100% de la pérdida de CLC estimada por Indisa alcanza los $52.662 millones para el 2025.

    Junto con ello, detallaron que “la entidad se encuentra llevando a cabo una auditoría forense independiente a raíz de inconsistencias detectadas en la contabilidad. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la finalización de dicho proceso no ha sido informado al regulador”.

    “Eventuales modificaciones a los activos netos adquiridos como consecuencia de la finalización de dicho proceso podrían afectar el valor registrado de la inversión y, por consiguiente, el monto de la utilidad antes mencionada reconocida como parte de la alocación del precio pagado”, indicó.

    El año de CLC

    En sus estados financieros a septiembre del año pasado, Clínica Las Condes reportó pérdidas acumuladas por $44.267 millones, lo que se compara negativamente con las mermas por $17.618 millones que registró en igual periodo de 2024.

    La firma detalló que durante el tercer trimestre la pérdida ascendió a $11.622 millones.

    No obstante, dijo en su análisis razonado, al analizar la utilidad ajustada aislando el impacto de arrastre del segmento seguros, es de -$9.816 millones.

    “La tendencia muestra mejoras, debido a que la pérdida es significativamente inferior a los -$24.313 millones registrada en el primer trimestre, y similar al segundo trimestre de -$8.765 millones a pesar de la estacionalidad negativa de septiembre que reduce inherentemente la productividad asistencial”, indicó la compañía.

    En tanto, los ingresos acumulados entre enero y septiembre alcanzaron los $121.517 millones, esto es un 9% menor al registrado al mismo periodo del ejercicio previo.

    Pero antes de informar sus pérdidas, el análisis razonado hace énfasis en otro punto, a modo de introducción. “El último periodo la Clínica ha enfrentado desafíos financieros significativos que motivaron una profunda agenda de ajuste y eficiencia. Tras implementar estas medidas estratégicas, la institución ha entrado en una fase de recuperación operativa tangible”, comenzó afirmando.

    Cabe recordar que en enero de este año la junta extraordinaria de accionistas de CLC aprobó un aumento de capital por $80 mil millones, operación que tiene por objetivo “cerrar la etapa de estabilización financiera que ha atravesado la clínica y habilitar la ejecución del proyecto estratégico definido por la actual administración”.

    La propuesta de aumento de capital realizada por el directorio en enero de este año se dio a un mes desde que CLC reportara que encontró irregularidades y algunas inconsistencias contables que la obligarán a hacer ajustes en sus estados financieros de 2023 y 2024 por casi $73 mil millones en menor patrimonio.

    La compañía dijo, en ese momento, que hará este ajuste contable en los estados financieros de 2025.

    Más sobre:Resultados de EmpresasClínica Las CondesIndisa

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