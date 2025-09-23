Miembro de grupo controlador de Indisa vende otro paquete de acciones

La tercera venta de acciones de Indisa en lo que va del 2025 concretó uno de los miembros del grupo controlador de la clínica.

Según reportó la compañía a las bolsas del país, Inversiones Portapia vendió 346.979 acciones a un valor de $2.850. La operación implicó un monto total de $988.890.150.

El paquete equivale al 0,23% de la compañía, y tras concretarse la participación de la firma - según la bolsa - llegó a 0%.

La sociedad está ligada a Margarita Cofré Larraín, miembro del grupo controlador de Indisa.

Según la propia comunicación, los títulos fueron adquiridos por Inv. y Serv. Pemar, “que pertenece al señor Alejandro Pérez Rodríguez vicepresidente de directorio de Indisa”.

Esta no es la única venta que ha realizado en el año. El pasado lunes 14 de julio, Inversiones Portapia se desprendió de 3.871.700 acciones de Indisa, equivalente a un 2,75% de la propiedad.

Los títulos se vendieron a un promedio de $2.000, recaudando $7.743 millones. Con esto, la sociedad ligada a Margarita Cofré Larraín redujo su participación a un 3,73%.

En enero se había desprendido de otro paquete de 1.350.000 acciones a un precio promedio de $1.500, por un total de $2.025.000.000.

A junio, según los estados financieros de la compañía, el grupo controlador poseía el 44,66% de las acciones. Por una parte está Agrícola y Comercial Santa Inés con un 16,26%, firma pertenece a Alejandro Pérez, histórico gerente general de Celulosa Arauco y mano derecha de Anacleto Angelini.

Sin embargo, en la venta de julio, el comprador fue esta sociedad, tras la cual alcanzó el 19% de participación.

En el grupo controlador, también participan la sociedad El Maderal Inversiones, de Jorge Selume Zaror, con un 7,38%; Inversiones Isla de Vis, de Ignacio Poduje, hijo del exministro Miguel Ángel Poduje, con un 7,34%.

A ello se suman Juan Antonio Guzmán y Julio Dittborn, que participan a través de Inversiones La Caleta. Cada uno detenta el 3,6% de Indisa.