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    Filas kilométricas, altercados y una larga espera: el caos para ingresar a la final del Mundial entre España y Argentina

    A partir de diversos registros que comenzaron a surgir desde Nueva Jersey, se puede ver cómo se generó una importante aglomeración para entrar el reducto que albergará el choque decisivo de la Copa del Mundo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El caos para entrar a la final del Mundial 2026.

    Se desata el caos a solo horas para el inicio de la final del Mundial 2026. En las afueras del MetLife Stadium, miles de fanáticos de la selección de España y Argentina se han visto complicados por los problemas para hacer ingreso al reducto de Nueva Jersey.

    Según reportaron diversos medios europeos, hay filas kilométricas a lo largo de todo el recinto. Asimismo, producto de la larga espera, se han provocado algunos altercados entre los aficionados y la policía estadounidense. Los periodistas que cubren el evento, por su parte, también han enfrentado aglomeraciones porque no se les permite la entrada anticipada a raíz de los estrictos protocolos de revisión. Es más, bailarines y trabajadores deben ingresar por la misma puerta que ellos, aumentando la cantidad de gente reunida en una sola puerta.

    Tanto el FBI como el servicio secreto de Estados Unidos reforzaron las medidas y cortaron el tráfico en las cercanías del estadio porque diversos mandatarios acudirán al partido que definirá al campeón de la cita planetaria. Sin ir más lejos, el presidente Donald Trump hará un acto de presencia y será acompañado por Pedro Sánchez y la familia Real española con el Rey Felipe VI a la cabeza.

    En esa línea, la alta demanda de público llevó a que se desbordaran varias filas. La realidad del caos se explica fácilmente con números. Sólo había seis arcos de seguridad y tres escáneres para las mochilas y bolsas en ese acceso. Además, en caso de llevar un computador, obligaban a encenderlo para ver si funcionaba. Una desorganización inexplicable para el mayor evento deportivo del planeta.

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