Presidente del Barcelona vuelve a encender la final del Mundial: “Messi es cosa del pasado, ahora es turno de Lamine”

En las horas previas a la final del Mundial 2026, las predicciones comienzan a aflorar. En ese marco, Joan Laporta, presidente del Barcelona, volvió a referirse por el choque que animará la selección de España ante Argentina, con un dardo específico al cruce entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

El timonel de los culés ya había realizado un ácido comentario en torno al desempeño del juez esloveno Slavko Vinčić. “Tenemos mejor equipo, y si el árbitro es uno que se impone... si es un árbitro que se impone la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido”, comentaba.

Sin embargo, ahora volvió a sorprender con un mensaje para los dos emblemas recientes en la historia blaugrana. En el acto celebrado por la RFEF en el restaurante Little Spain, el mandatario aseguró que “Messi nos ha dado años de gloria, pero es cosa del pasado glorioso y esplendoroso de la historia” y que “Ahora es el turno de Lamine. Quiero que sea el momento de Lamine”.

Joan Laporta llenó de elogios a Lamine Yamal de cara a la final del Mundial 2026. ALBERT GEA

Laporta prefirió llenar de elogios a la joya española, en desmedro del rosarino. “Lamine es un genio. No se inmuta ante estos eventos que podrían sobrepasar a cualquier persona. Es muy valiente, encara todo y es muy maduro para la edad que tiene. Yo creo y quiero que sea el partido de Lamine, que ya se consagre, porque es ley del fútbol. Hay jugadores que son referencia en un momento determinado y ahora toca un cambio”, reveló.

El orgulloso del presidente de los catalanes se sostiene en el aporte de cantera culé para la final que se jugará en Nueva Jersey. “La casa de los sueños, que es La Masia, hace que los sueños se hagan realidad. Que jugadores formados en casa, con una manera genuina de entender el fútbol y una manera muy buena de ser jugador de fútbol, con respeto por las instituciones y por el contrario, lleguen a jugar la final de un Mundial… Yo, como presidente, estoy muy orgulloso“, sostuvo.

En concreto, el Barcelona aportará con nueve jugadores formados en casa de cara al choque decisivo en Norteamérica 2026. “Pensar que La Masia del Barça produce y genera jugadores de un gran talento. Tenemos el orgullo de tener jugadores como Lamine Yamal y otros muchos, porque está Gavi, Cubarsí y Eric Garcia… Y también jugadores como Messi. Es un orgullo para un club como el nuestro que puedan ser dos jugadores que han sido formados aquí”, sentenció.