SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Justin Bieber, BTS, Madonna y más: las estrellas que actuarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial

    El cantante canadiense fue anunciado para el espectáculo de este domingo entre Argentina y España. Se suma a otras importantes figuras de la música que actuarán durante el descanso de la definición por el título.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Xu Chang

    En un hecho inédito en la historia de los Mundiales, la final de Norteamérica 2026 entre Argentina y España va a tener un show de medio tiempo en el que participarán figuras internacionales de alto vuelo.

    En las últimas semanas, la FIFA y Global Citizen anunciaron a la superestrella canadiense Justin Bieber como último invitado de un listado histórico, que se llevará a cabo este domingo 19 de julio en Nueva York.

    El astro se une a Madonna, Shakira y BTS como cabezas de cartel del primer espectáculo de medio tiempo de la final de la máxima cita. La presentación fusiona deporte, música e impacto global.

    Burna Boy, cuyo éxito mundial “Dai Dai” con Shakira continúa dominando las listas de éxitos en todo el mundo, también aparecerá durante la transmisión de 11 minutos, junto a Gustavo Dudamel, el aclamado director de orquesta venezolano y director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, y el coro PS 22 junto a Coldplay.

    “En lo que respecta a las necesidades del mundo, no hay nada más importante que la educación. Nos enorgullece que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para ser uno de los artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en apoyo del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA y nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

    Asimismo, este espectáculo tendrá fines benéficos, pues apoyará el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo. Ya se han recaudado más de 50 millones de dólares y la iniciativa sigue creciendo: 1 dólar de cada entrada vendida para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se donará al Fondo.

    “La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa. Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, dijo Justin Bieber.

    BTS también estará presente en el show de medio tiempo.

    “La Copa Mundial de la FIFA es uno de los pocos momentos que realmente une al mundo entero. Representar a África en el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA es un privilegio y una responsabilidad que me tomo muy en serio. Me siento honrado de formar parte de un espectáculo que no solo celebra el fútbol y la cultura, sino que también ayuda a crear mayores oportunidades para los niños a través de la educación en todo el mundo”, añadió Burna Boy.

    Plaza Sésamo y Los Muppets

    El show también contará con la presencia de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets. De acuerdo a la FIFA, “su inclusión refuerza el propósito del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ayudar a garantizar que los niños de todo el mundo tengan acceso a una educación de calidad”.

    En mayo de 2026, la FIFA y Global Citizen anunciaron el primer grupo de organizaciones que recibirían subvenciones del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, para apoyar programas que faciliten el acceso a la educación y al fútbol a niños de comunidades desfavorecidas en 10 países.

    Por otra parte, durante los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales, los jugadores lucirán el parche “Unidos por la Educación” en la manga para concienciar sobre iniciativas como el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, el Programa Fútbol para las Escuelas de la FIFA y los proyectos educativos de la Fundación FIFA .

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFIFAJustin BieberColdplayShakiraBTSBurna BoyPS 22Gustavo Dudamel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hallan el cuerpo de un hombre al interior de un ruco bajo un puente en Quilicura

    Mujer y su hijo menor de edad mueren en incendio en La Pintana: PDI indaga origen y causa del siniestro

    Netanyahu acusa a alcalde de Nueva York de “desviar la atención” tras evaluar posible arresto en Asamblea de la ONU

    Buscan a tres personas en San José de Maipo y evalúan desplegar un helicóptero

    Sistema frontal en Región de Coquimbo deja hasta 214 mm de lluvia: La Serena supera en un 38% el promedio anual

    Araya asciende póstumamente a Marcos Cosme y advierte: “Este criminal tiene que pagar con cárcel”

    Lo más leído

    1.
    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    2.
    Lionel Messi y el recuerdo de la fotografía con Lamine Yamal que marca la final del Mundial: “Es una locura; él era un bebé”

    Lionel Messi y el recuerdo de la fotografía con Lamine Yamal que marca la final del Mundial: “Es una locura; él era un bebé”

    3.
    Drogas, prostitutas y armas: la controvertida fiesta que involucra a Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial

    Drogas, prostitutas y armas: la controvertida fiesta que involucra a Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial

    4.
    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    5.
    Vozinha aclara su futuro en medio de los rumores que lo vinculan a Colo Colo: “Estoy libre y buscando un buen proyecto”

    Vozinha aclara su futuro en medio de los rumores que lo vinculan a Colo Colo: “Estoy libre y buscando un buen proyecto”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    Sistema frontal: revisa las regiones que seguirán con lluvias y fuertes vientos este lunes

    Sistema frontal: revisa las regiones que seguirán con lluvias y fuertes vientos este lunes

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de emergencia en La Serena y Coquimbo: revisa las zonas afectadas

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de emergencia en La Serena y Coquimbo: revisa las zonas afectadas

    Sistema frontal: ¿qué zonas no tendrán clases este lunes 20 de julio?

    Sistema frontal: ¿qué zonas no tendrán clases este lunes 20 de julio?

    Hallan el cuerpo de un hombre al interior de un ruco bajo un puente en Quilicura
    Chile

    Hallan el cuerpo de un hombre al interior de un ruco bajo un puente en Quilicura

    Mujer y su hijo menor de edad mueren en incendio en La Pintana: PDI indaga origen y causa del siniestro

    Sistema frontal: revisa las regiones que seguirán con lluvias y fuertes vientos este lunes

    Una reconstrucción de la caída de Sartor
    Negocios

    Una reconstrucción de la caída de Sartor

    Las definiciones del nuevo “CEO” de PwC

    Cada vez menos “diversión”: Cómo sobrevive Enjoy, sólo con su marca y dos casinos en regiones

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026
    Tendencias

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

    Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Argentina, con uno menos para la prórroga: revisa la expulsión de Enzo Fernández en la final del Mundial ante España
    El Deportivo

    Argentina, con uno menos para la prórroga: revisa la expulsión de Enzo Fernández en la final del Mundial ante España

    Con Justin Bieber, BTS, Madonna y más: las estrellas que actuarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial

    Donald Trump, previo a la final del Mundial entre Argentina y España: “Es difícil apostar contra Messi”

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?
    Tecnología

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Inti Illimani sigue el camino: “Si estuviéramos viviendo de glorias pasadas, ahí sí deberíamos colgar los botines”

    Netanyahu acusa a alcalde de Nueva York de “desviar la atención” tras evaluar posible arresto en Asamblea de la ONU
    Mundo

    Netanyahu acusa a alcalde de Nueva York de “desviar la atención” tras evaluar posible arresto en Asamblea de la ONU

    Seis fallecidos y 21 lesionados tras temblor de magnitud 5.1 en Perú

    Irán afirma que dos buques sufrieron incidentes en Ormuz tras intentar cruzar por ruta no autorizada

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino