Un fallecido y un bombero herido deja incendio de vivienda en Iquique. Foto: Bomberos de Iquique

Una persona fallecida y un bombero herido dejó el incendio de una vivienda en la comuna de Iquique, en la Región de Tarapacá, durante la mañana de este domingo.

Alrededor de las 07:04 horas, Bomberos de Chile acudió a la intersección de las calles Sargento Aldea y Óscar Bonilla en dicha ciudad para combatir el siniestro en la vivienda.

En concreto, se movilizaron 10 unidades de emergencia y cerca de 60 bomberos, además de funcionarios de Carabineros, personal municipal y la Compañía General de Electricidad (CGE).

Un fallecido y un bombero herido deja incendio de vivienda en Iquique. Foto: Bomberos de Iquique

A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, una persona falleció en el lugar.

En tanto, el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Iquique realizó las diligencias correspondientes para determinar el origen y la causa del siniestro.

Es así que por instrucción del Ministerio Publico, la investigación quedó a cargo del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.