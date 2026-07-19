Presidente Kast asiste a responso fúnebre del cabo primero Marcos Cosme en Temuco

El Presidente de la República, José Antonio Kast, asiste al responso fúnebre del cabo primero, Marcos Cosme, en el Grupo de Formación de Carabineros de Temuco.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, asistió este domingo al responso fúnebre del cabo primero de Carabineros Marcos Javier Cosme Barquero, realizado en el Grupo de Formación de la institución en Temuco.

El Mandatario llegó acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola; el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

La ceremonia se realizó tras el fallecimiento del funcionario, quien permaneció internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia luego de recibir un impacto balístico en el rostro durante un operativo desarrollado en el sector rural de Punucapa.

Kast asiste a responso fúnebre del cabo primero Marcos Cosme en Temuco. En la imagen, el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

El procedimiento tenía como objetivo capturar a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, prófugo vinculado al homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín. Cosme formaba parte del GOPE de La Araucanía y murió a los 32 años.

El cabo primero acumulaba 13 años y cinco meses de servicio y registraba diez felicitaciones en su hoja de vida, entre ellas por procedimientos policiales, rescates de alta montaña y en ríos, y su participación en la captura de los responsables del asesinato de tres carabineros en Cañete.

Luego de su fallecimiento, el Gobierno de Chile decretó duelo nacional por tres días.