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    Incendio en cité de Santiago centro alcanzó tres viviendas y destruyó una casa completa

    Seis civiles, entre ellos dos niños, debieron ser atendidos por inhalación de monóxido de carbono. Ninguno de ellos se encontraba en estado de gravedad.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Incendio en cité de Santiago centro alcanzó tres viviendas y destruyó una casa completa

    Un incendio que dañó tres casas se produjo durante la mañana de este domingo en un cité de Santiago centro, en la Región Metropolitana.

    Al rededor de las 04:30 de la mañana ocurrió la emergencia. Bomberos fueron llamados por un siniestro estructural que afectaba un domicilio en la calle Esperanza, con la esquina más próxima en Avenida Mapocho.

    “El fuego que existía en esa dependencia tenía gran posibilidad de propagación a las casas continuas de todo el cité. Por eso se escala en una segunda alarma de incendio, donde concurren 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago y aproximadamente 150 bomberos, explicó Giorgio Tromben, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

    Incendio en cité de Santiago centro alcanzó tres viviendas y destruyó una casa completa

    Seis personas fueron atendidas por inhalación del monóxido de carbono presente en el humo del incendio, ninguna en estado de gravedad. Se trata de cuatro mayores de edad y dos menores, según antecedentes de la autoridad bomberil. El siniestro no dejó a ningún bombero lesionado.

    El siniestro afectó a tres inmuebles del pasaje, una de ellas en su totalidad. “Tuvimos también un colapso de una de las casas que estaba dañada completamente, eso a veces es bastante riesgoso para el trabajo de Bomberos, el cual lo pudimos mitigar de buena forma y después acceder al fuego que se encontraba al fondo de esa dependencia, cuando ya se había propagado”, afirmó Tromben.

    Incendio en cité de Santiago centro alcanzó tres viviendas y destruyó una casa completa

    Sobre la causa de la emergencia, el comandante detalló que tienen información del equipo de investigación, que apunta a que “el fuego hubiese comenzado en uno de los dormitorios. Se está viendo cuál fue la causa de este incendio, la hipótesis de este estudio indica que debiera ser eléctrico, y se propaga en este dormitorio, que finalmente avanza en estas dos propagaciones de estas casas continuas”.

    El incendio fue controlado aproximadamente a las dos horas desde que comenzó, cerca de las 07:00 de la mañana. “Finalmente, ya cuando estaba todo extinguido, se trabajó en ventilación, y también mitigar estructuras que quedaron riesgosas, producto de esta emergencia”, sostuvo Tromben.

    Incendio en cité de Santiago centro alcanzó tres viviendas y destruyó una casa completa

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