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    Confirman corte parcial de agua potable en La Serena-Coquimbo: gobierno concentra esfuerzos en recuperar rutas

    El delegado presidencial regional, Víctor Pino, informó que la suspensión alcanzará aproximadamente al 50% de los clientes de la conurbación. Las autoridades desplegarán estanques y camiones aljibe, mientras trabajan en recuperar la conectividad vial y los servicios básicos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Confirman corte parcial de agua potable en La Serena-Coquimbo: gobierno concentra esfuerzos en recuperar rutas Alejandro Pizarro/Aton Chile

    El delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, informó que durante la tarde comenzará un corte parcial de agua potable en La Serena y Coquimbo, debido al aumento de la turbiedad en el río Elqui y la imposibilidad de mantener funcionando con normalidad la principal planta de producción de la conurbación.

    La interrupción comenzará a las 20.00 horas y afectará aproximadamente al 50% de los clientes de ambas comunas, equivalente a cerca de 74 mil suministros ubicados principalmente en los sectores altos.

    Pino explicó que parte de La Serena y Coquimbo se abastece desde la bocatoma ubicada en el sector de Las Rojas, la cual debió ser cerrada tras la activación y aumento del caudal del río Elqui.

    Confirman corte parcial de agua potable en La Serena-Coquimbo: gobierno concentra esfuerzos en recuperar rutas Alejandro Pizarro/Aton Chile

    “El 50% de la ciudad de la conurbación La Serena-Coquimbo se alimenta de la bocatoma que se encuentra en la localidad de Las Rojas”, indicó.

    Según detalló, tras detenerse la producción de agua potable se activó un sistema de respaldo que permitió mantener el abastecimiento durante cerca de 30 horas. Sin embargo, el agotamiento de las reservas obligó a programar la suspensión.

    La autoridad señaló que la disminución de las lluvias y la baja paulatina de las quebradas han permitido observar señales favorables respecto de la turbiedad. Además, confirmó que ya comenzó la instalación de estanques estacionarios en distintos puntos de ambas comunas.

    Corte de agua afectará a parte de La Serena y Coquimbo desde las 20.00 horas por alta turbiedad del río Elqui MANUEL LEMA

    Recuperación de rutas y servicios básicos

    El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, señaló que el Gobierno concentrará sus labores en tres áreas: la recuperación de la conectividad vial, el abastecimiento de agua potable y la reposición de las telecomunicaciones.

    La autoridad explicó que existen rutas cortadas o con tránsito parcial, cuya recuperación resulta necesaria tanto para el desplazamiento de las familias como para permitir el ingreso de cuadrillas eléctricas, sanitarias y de telecomunicaciones.

    “Hay varias rutas que están desconectadas o con conexión parcial, que requieren ser reparadas lo antes posible, no solo por un tema de movilidad de las personas, sino también para que los vehículos de las empresas repongan los servicios”, sostuvo.

    Corte de agua afectará a parte de La Serena y Coquimbo desde las 20.00 horas por alta turbiedad del río Elqui DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    De Grange agregó que equipos y maquinaria del MOP permanecen desplegados en los puntos afectados. Respecto de la eventual instalación de puentes mecano, explicó que el ministerio dispone de 25 estructuras distribuidas a nivel nacional, aunque su utilización dependerá de las características de cada socavón o corte vial.

    La cartera también realiza gestiones para habilitar parcialmente la Ruta 43, con el objetivo de facilitar el tránsito de camiones aljibe y de vehículos de las empresas encargadas de recuperar los servicios.

    Fallas en telecomunicaciones

    Consultado por los problemas registrados en Canela, donde habitantes permanecieron sin señal y no habrían recibido una alerta SAE, De Grange vinculó la interrupción de las telecomunicaciones con los cortes eléctricos.

    “Cuando hay un corte de energía, a las pocas horas también se produce un corte de los sistemas de telecomunicaciones”, explicó.

    El biministro indicó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones es la institución encargada de fiscalizar a las compañías y aseguró que se trabaja para aumentar la autonomía de las baterías instaladas en las antenas.

    Corte de agua afectará a parte de La Serena y Coquimbo desde las 20.00 horas por alta turbiedad del río Elqui Alejandro Pizarro/Aton Chile

    Más de mil viviendas afectadas

    Por su parte, el seremi de Gobierno de Coquimbo, Darwin Cortés, informó que el sistema frontal ha dejado más de mil viviendas afectadas en la región, de las cuales cerca de 400 se encuentran en la comuna de Ovalle.

    Además, señaló que 49 personas y 19 animales fueron rescatados mediante los helicópteros desplegados en los sectores de mayor complejidad.

    La región cuenta con más de 50 albergues habilitados, en los que permanecen cerca de 175 personas. En materia de conectividad, más de 40 máquinas trabajan en sectores como la cuesta Los Volcanes, Los Cristales y Cavilolén.

    Corte de agua afectará a parte de La Serena y Coquimbo desde las 20.00 horas por alta turbiedad del río Elqui JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Sectores afectados por el corte

    En un comunicado, Aguas del Valle confirmó que el corte parcial comenzará a las 20.00 horas de este domingo y que, de mantenerse las condiciones previstas, el suministro podría comenzar a restablecerse gradualmente desde las 06.00 horas del lunes.

    La sanitaria explicó que la turbiedad del río Elqui supera en más de 20 veces los niveles que permiten producir agua potable de manera segura, en una situación que no se registraba desde hace más de 30 años.

    Los sectores afectados en La Serena serán Cerro Grande, San Joaquín, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa.

    Corte de agua afectará a parte de La Serena y Coquimbo desde las 20.00 horas por alta turbiedad del río Elqui Alejandro Pizarro/Aton Chile

    En Coquimbo, la interrupción alcanzará a Peñuelas, Punta Mira y San Juan.

    La empresa dispuso más de 100 estanques estacionarios y camiones aljibe y llamó a realizar un acopio responsable y limitado, privilegiando el consumo humano.

    Más sobre:CoquimboLa SerenaRío ElquiVíctor PinoLouis de GrangeSeremiSistema FrontalLluviaEmergenciaAlertaCorte de Agua

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