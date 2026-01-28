SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La Roja femenina cae goleada ante Estados Unidos en su primer apronte de 2026

    El equipo dirigido por Luis Mena, esta vez solo con jugadoras que militan en el medio local, fue goleado por la escuadra norteamericana.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La Roja femenina cae goleada ante Estados Unidos en su primer apronte de 2026. Foto: Brandon Lee - Comunicaciones FFCh

    La selección chilena femenina sufrió una contundente derrota ante Estados Unidos en su primer compromiso de 2026. El equipo que dirige Luis Mena cayó por 5-0 en un amistoso disputado en Santa Clara, California, en un partido que marcó el inicio del calendario anual para la Roja, pero que estuvo condicionado por la ausencia de sus principales referentes que militan en el extranjero.

    El encuentro no correspondió a una fecha FIFA, lo que impidió que Chile contara con sus jugadoras que actúan fuera del país. De esta manera, el cuerpo técnico optó por conformar un plantel integrado exclusivamente por futbolistas del medio local, que debieron enfrentar a una de las potencias históricas del fútbol femenino.

    Durante los primeros minutos, el combinado nacional intentó sostener el orden defensivo y resistir la presión del conjunto norteamericano. Sin embargo, esa resistencia se quebró a los 18 minutos, cuando Croix Bethune abrió el marcador y dio inicio a una ráfaga de goles que terminó por inclinar el partido antes del descanso.

    La Roja fue goleada por Estados Unidos. Foto: Brandon Lee - Comunicaciones FFCh

    Ocho minutos después, Jameese Joseph amplió la ventaja y a los 33’ Emily Sams anotó el tercer tanto, cerrando un primer tiempo ampliamente favorable para las locales. Chile, superado en intensidad y precisión, no logró generar ocasiones claras.

    En el complemento, Estados Unidos mantuvo la iniciativa y aumentó la diferencia apenas iniciado el segundo tiempo. A los 46’, Emma Sears convirtió el cuarto gol. El resultado definitivo llegó a los 68’, con la anotación de Trinity Rodman, quien actualmente es la jugadora mejor remunerada del fútbol femenino a nivel mundial.

    El marcador reflejó la distancia entre ambos equipos. Más allá del resultado, el foco de la selección chilena está puesto en los próximos desafíos oficiales. La Roja femenina se prepara para afrontar una decisiva triple fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo que entrega cupos para el Mundial de 2027. Actualmente, Chile se ubica en el tercer lugar, posición que por ahora lo instala en zona de repechaje.

    El primer partido por los puntos en el año será como local ante Argentina, el próximo 10 de abril. Luego, el equipo nacional viajará a Colombia para enfrentar al seleccionado cafetero el 14 de abril, y cerrará su participación en la serie visitando a Uruguay en Montevideo, el 18 del mismo mes.

    Estos encuentros serán determinantes para definir las opciones de clasificación directa o repechaje. A diferencia del amistoso ante Estados Unidos, para esos compromisos Chile contará con su plantel completo, incluyendo a las jugadoras que actúan en ligas extranjeras. Con los duelos de la Liga de Naciones a la vista, la Roja femenina entra en una etapa clave de su proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo.

