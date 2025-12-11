VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    ¿En qué posición quedó? La Roja femenina cierra el año perdiendo terreno en el ranking FIFA

    Este jueves se publicó una nueva actualización del escalafón de selecciones. España se sostiene como líder y Brasil domina a nivel de Conmebol.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Chile pierde terreno en el ranking FIFA. Foto: Carlos Parra/Comunicaciones FFCh.

    Este jueves la FIFA dio a conocer una nueva actualización del ranking de selecciones femeninas que trajo novedades para la Roja. El conjunto nacional cedió dos ubicaciones y pasó a instalarse en el 47° lugar del escalafón.

    El conjunto nacional perdió 10,68 puntos, quedando con un acumulado de 1.505,852 tras la última caída contra Perú y el triunfo conseguido contra Paraguay en la Liga de Naciones.

    A nivel de la Conmebol, quedó ubicada en el sexto lugar, por detrás de Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela y Paraguay. Así, Chile supera a Uruguay, Ecuador, Perú y Bolivia.

    En el Top 10, la selección de España, actual campeona del mundo, revalidó su título en la Liga de Naciones Femenina de la UEFA y con ello continúa en el tope de la clasificación, ratificando el puesto que alcanzó en el pasado informe de agosto.

    Estados Unidos se mantiene en el segundo lugar tras firmar dos contundentes triunfos sobre Italia en la última ventana de noviembre.

    En el tercer puesto aparece Alemania que escaló dos ubicaciones, dejando a Inglaterra y Suecia en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

    En el sexto puesto aparece Brasil, el mejor elenco de la Conmebol, mientras que Francia, Japón, Corea del Norte y Canadá cierra el Top 10.

    Entre los cambios más destacados aparecen tres selecciones que lograron ascender 16 puestos. Estas son las de Nicaragua (96°), Burkina Faso (118°) y Samoa Estadounidense (137°).

    En contraste, entre las bajas más importantes está la de Paraguay (46°) al ceder cinco puestos y las de Mali (85°) y Egipto (101°) perdiendo seis ubicaciones.

    También se pueden destacar las incorporaciones al ranking de Chad y Libia que entraron por primera vez al ranking tras enfrentarse entre sí y contra Túnez. De esta manera el número de federaciones miembros de la FIFA que figuran en la clasificación ascendió a 198.

    Por último, Polonia (24°), Venezuela (42°), Cabo Verde (119°) y Arabia Saudita (161°) alcanzaron su mejor clasificación histórica.

    El próximo desafío de la Roja

    Tras los últimos duelos de Chile en la Liga de Naciones Femenina de noviembre, y para llegar con todo a la ventana de Abril del próximo año, la Roja arrancará su preparación con todo.

    Para ello ya tienen fijado un duelo amistoso con una potencia. Tal como lo ha indicado la federación a través de sus redes, Chile visitará a Estados Unidos a principios de 2026.

    El duelo está programado para el miércoles 28 de enero a partir de las 00.00 horas de Chile en el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.

    El Top 10 del ranking FIFA

    1. España
    2. Estados Unidos
    3. Alemania (+2)
    4. Inglaterra
    5. Suecia (-2)
    6. Brasil (+1)
    7. Francia (-1)
    8. Japón
    9. Corea del Norte (+1)
    10. Canadá (-1)

    El ranking de las selecciones de Conmebol

    • 6° Brasil (+1)
    • 20° Colombia (-2)
    • 30° Argentina
    • 42° Venezuela (+4)
    • 46° Paraguay (-5)
    • 47° Chile (-2)
    • 57° Uruguay (-2)
    • 65° Ecuador (+4)
    • 79° Perú (+3)
    • 106° Bolivia (+3)

