    El Deportivo

    Supera a Aitana Bonmatí: Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo en los Washington Spirit

    La joven estrella del fútbol estadounidense firmó un contrato récord que sobrepasa el sueldo de la tres veces ganadora del Balón de Oro.

    Por 
    Diego Donoso
    Rodman se convirtió en la futbolista mejor pagada del mundo. Getty Images

    Trinity Rodman, hija del histórico basquetbolista Dennis Rodman, es la futbolista sensación en Estados Unidos. A sus 23 años, la jugadora de los Washington Spirit ya poseía el sueldo más alto de la National Women’s Soccer League (NWSL), la liga femenina de fútbol estadounidense.

    Incluso, tuvo un debut prematuro a los 19 años en la selección cuatro veces campeona del mundo, donde se convirtió en una opción fija para la entrenadora Emma Hayes. La jugadora jugó un papel importante en la obtención de la medalla de oro en París 2024, torneo en el que fue destacada por su aporte al equipo.

    Sin embargo, una lesión en su espalda y un esguince de ligamento colateral medial en su rodilla derecha, le obligaron a alejarse de las canchas por más de cuatro meses en 2025. A pesar de ello, tuvo un regreso goleador y ayudó a su equipo a alcanzar la final de la NWSL, instancia en la que los Spirit cayeron.

    Alrededor de su ya convulsionado año, el término de su contrato en DC fue una de las teleseries en el país de Norteamérica. Según la prensa estadounidense, a raíz de que la liga perdió algunas de sus estrellas por marcharse a Europa, existía el temor que la atacante siguiera la misma senda. El acuerdo contractual de la oriunda de California finalizó el 31 de diciembre y demoró en haber noticias sobre su futuro.

    Este jueves el conjunto de Washington anunció que su jóven futbolista extendió su estadía en la capital de EE.UU. hasta 2028. El nuevo acuerdo convirtió a Rodman en la mejor pagada del mundo con US$2 millones (US$1.5 millones sin bonificaciones).

    El nuevo estatus de Trinity Rodman

    Trinity Rodman extiende hasta 2028 su contrato con los Washington Spirit. Getty Images

    El nuevo salario de la atacante supera el de la tres veces ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, quien percibe alrededor de US$1.1 millones. Según la prensa norteamericana, este nuevo récord establece a Rodman como una estrella en ascenso de la NSWL, a quien se le considera el futuro de la competición.

    El anuncio del nuevo pacto se hizo en el Estadio BMO de Los Ángeles, lugar en el que la ariete se refirió a lo que significa este hito para su carrera. “Creo que es un momento monumental y que cambia el juego. No puedo describir con palabras lo que se siente. Obviamente todos tendrán sus pensamientos y opiniones, pero nunca me ha importado demasiado eso, y no cambia nada para mí“, declaró la jugadora del conjunto capitalino.

    Siempre he tenido una visión de cuál quiero que sea mi legado y cómo deseo que continúe. Para mí, lo estamos construyendo con ayuda obviamente, estoy muy agradecida por eso. Creo que esto abre oportunidades para niñas estadounidenses con sueños, yo soy una de ellas y lo fui, y por eso estoy muy agradecida", dijo la delantera en la presentación de su extensión.

    El contrato récord de Rodman llega a inicios del mismo año que se celebra el Mundial masculino en su país, lo que atrae aún más la atención del público hacia el deporte. Ahora, con su nuevo estatus en la liga, la delantera se prepara para volver a jugar por su selección en los duelos amistosos contra Paraguay y Chile, este último el 27 de enero.

